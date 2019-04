Clubul PSG a anunţat că Neymar îşi va relua miercuri antrenamentele Clubul PSG a anuntat ca atacantul brazilian Neymar isi va relua, miercuri, antrenamentele, dupa accidentarea suferita la piciorul drept, relateaza News.ro. Citește și: Presedintele UEFA le cere arbitrilor sa opreasca meciurile in cazul scandarilor rasiste ale fanilor: 'Este o imensa problema' "Accidentarea lui Neymar a evoluat pozitiv. Cum era prevazut, jucatorul isi va relua, miercuri, antrenamentele pentru testele pe teren. Un bilant medical si radiologic complet va fi realizat de specialistii clubului dupa 15 zile", a precizat gruparea franceza. Potrivit lequipe.fr, revenirea… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

