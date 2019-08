Clubul Pandurii, amendat, a treia oară, de către ITM, din cauza neplății salariilor! Doi angajatori din judetul Gorj au fost sanctionati, sapamana trecuta, cu 10.000 de lei, fiecare, pentru nerespectarea obligativitatii de indeplinire a planurilor de masuri trasate de inspectorii de munca, in urma unor controale anterioare, se arata intr-un comunicat de presa al ITM Gorj. Intr-unul dintre cele doua cazuri, este cea de-a treia sanctiune in suma de 10.000 de lei care se aplica angajatorului respectiv. Potrivit unor surse, este vorba despre Clubul de fotbal ”Pandurii – Lignitul” Tg-Jiu, aflat in insolvența și cu o situație financiara precara, din cauza careia nu a… Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

Sursa articol si foto: gorj-domino.ro

