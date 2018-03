Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 27 martie, jandarmii din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile Bacau, s-au deplasat la sediul Centrului de Interventie Specializata in domeniul protectiei familiei din cadrul D.G.A.S.P.C. BACAU, pentru a oferi sprijin unor persoane care se afla intr-o situatie dificila. Apropierea Zilei Jandarmerie…

- Organizația Femeilor Social Democrate (OFSD) din Lugoj a organizat cea de-a XII-a ediție a concursului de incondeiat oua. La ediția din acest an a concursului, organizat in fiecare an in preajma Sfintelor Sarbatori de Paști, au participat 45 de copii de la gradinițele din Lugoj, care au dat…

- Școala din Slobozia Bradului se bucura astazi de oaspeți de seama din Serbia, Croația și Suedia, din partea companiei Ikea, sponsorul proiectului ”Șanse egale pentru toți copiii intr-o societate fara discriminare”. Delegația internaționala vine impreuna cu reprezentanți ai Asociației ”Salvați copiii”,…

- Ziua mondiala a apei este marcata in fiecare an, pe 22 martie. Este o zi in care sarbatorim apa si in care se atrage atentia, la nivel mondial, asupra populatiei care sufera de lipsa apei. Apa este esentiala pentru supravietuirea oamenilor, este mesajul transmis de educatoare copiilor de la gradinița…

- Primariile de sector au anuntat diferite forme de sprijin pentru parintii care nu au cu cine sa isi lase copiii vineri, in contextul in care gradinitele si scolile din Bucuresti vor fi inchise din cauza conditiilor meteo nefavorabile. *** Sector 1 La initiativa primarului Dan Tudorache, Gradinita nr.…

- Primariile sectoarelor 1,3,4 si 5 anunta ca, pentru ziua de vineri, cand scolile si gradinitele vor fi inchise, vor pune la dispozite mai multe centre unde parintii care nu pot lipsi de la serviciu isi pot aduce copiii. In Sectorul 1, gradinita nr. 248 va fi deschisa pentru copiii prescolari,…

- La inițiativa Primarului Sectorului 1, Dan Tudorache, vineri, 23 martie 2018, Gradinița nr. 248 (Str. Artur Vartejeanu nr. 15) va fi deschisa pentru copiii preșcolari, ai caror parinți nu au posibilitatea sa ii plaseze sub supraveghere in contextul inchiderii instituțiilor școlare din cauza vremii nefavorabile. …

- Dupa serbarea care a avut loc in municipiul Alexandria și la care i-au avut ca invitați, participand cu cantece și poezii, pe elevii clasei I-ai A ai Școlii Generale „Ștefan cel Mare”, alaturi de invațatoarea Monica Mihai, cei 20 de membri ai Asociației „Dai o șansa” Alexandria-Centrul de zi Sfantul…

- O mama, a carui copil merge la o gradinița din satul Fundurii Vechi, raionul Glodeni, a povestit cum au fost imunizați copiii: "fara mare bataie de cap cu investigarea prealabila a starii de sanatate a copiilor, cu informarea, solicitarea acorduluui parinților! Pentru ca așa se poate, nu este prima…

- Copiii de la Gradinița „Ham Janos” din Satu Mare au savurat din plin demonstrațiile pompierilor. Organizatorii au pus in scena salvari de la inalțime. Acțiunea a avut loc miercuri, 14 martie. Cu vremea de partea lor, micuții preșcolari de la GPP „Ham Janos” au asistat la mai multe exerciții și demonstrații,…

- In timp ce multe staruri hollywoodiene au cate doua sau trei bone pentru copiii lor, cele doua mari actrițe se descurca singure cand vine vorba despre ingrijirea copiilor lor. Ii duc la gradinița, le fac pachețelul și chiar ii poarta peste tot, indiferent de indatoririle pe care le au. Charlize Theron…

- Proprietara gradinițelor Butterfly spune ca e dependenta de copii, ca o incarca interacțiunea cu ei. Iar faptul ca notorietatea brandului a crescut constant in decurs de 11 ani o recomanda ca educator de top. Dupa o copilarie și o adolescența dedicate sportului de performanța (a fost chiar vicecampioana…

- Liceul Teoretic Teiuș și-a deschis larg porțile pentru toți preșcolarii Gradiniței cu Program Normal „Prietenia” Teiuș (Nr. 1 și Nr. 2) impreuna cu parinții care doresc sa-și inscrie copiii in clasa pregatitoare pentru anul școlar 2018 – 2019. Parinții au fost invitați in sala CDI a liceului, unde au…

- Circa 20 de inimioare mici bat la unison intr o sala de clasa. Fac impreuna diverse activitati: canta, fac gimnastica, danseaza, topaie, sar, construiesc, "bucatarescldquo;, mananca si chiar si dorm impreuna adica in acelasi spatiu mentionat anterior. Da, este o gradinita. Sau o cresa, iar acolo vorbim…

- Cațiva elevi de la Școala Gimnaziala „Mihai Eminescu” din Dej, coordonați de catre Daniela Petrescu, profesor metodist pentru disciplina Religie, au oferit daruri simple, dar incarcate cu multa bucurie, bunicuțelor nevoiașe din cadrul Serviciului socio-medical de ingrijire la domiciliu a persoanelor…

- Primele anomalii au fost sesizate de parinți in luna noiembrie a anului 2017. Atunci, pe rand, mai mulți copii au spus acasa ca educatoarea Mirabela Murg ar fi batut copiii. Comitetul parinților a luat atitudine și i-a cerut directorului gradiniței sa ia masuri. In prima sesizare, depusa…

- In prag de primavara, copiii de la Gradinita cu Program Normal Garbova, coordonati de educatoarele Nicoleta Muntean, Felicia Muntean, Delia Lupean și invațatoarea de la clasa pregatitoare Simona Albu si-au etalat talentul si indemanarea si au confectionat martisoare. Expozitia de martisoare a fost organizata…

- O familie, una singura, a trimis cerere catre Directia Generala de Asistenta Sociala (DGAS) din Capitala pentru a primi un supraveghetor care sa aiba grija de copii in absenta parintilor. Asa sustine conducerea institutiei. Cu o zi inainte; edilul Capitalei, Gabriela Firea, spunea ca marti aproximativ…

- Inspectoratul Școlar Județean Maramureș, in parteneriat cu Asociația OvidiuRo – Agenția pentru Educație Timpurie, organizeaza, in perioada 19 februarie – 7 martie 2018, Caravana „Fiecare copil merita o poveste”, prin care preșcolarii din comunitați sarace din județ vor participa la activitați in gradinița,…

- Decorul multicolor realizat cu ajutorul lucrarilor artistico-plastice ale celor mici, care au redat eroi și scene din poveste, a transformat Gradinița „Crai Nou” din Bacau, in perioada 19-23 februarie 2018, intr-o lume de basm. Copiii imbracați in frumoase costume specifice eroilor din basme și-au demonstrat…

- Copiii de la gradinița ”Casuța Fermecata” din grupa mare ”Albinuțele”, grupa combinata maghiara „Jopajtasok” și grupa mica-mare maghiara „Torpek”, impreuna cu educatoarele Rus Daniela, Hideg Magda, Sipos Erzsebet, Ioo Elisabeta și Szabo Ildiko, s- au echipat cu pantofi de sport, pantaloni și bluze de…

- Clubul Lions „Ana Lugojana” din Lugoj a organizat, la sfarșitul saptamanii trecute, un bal de caritate sub genericul “Din dragoste pentru semenii noștri”, care a avut ca scop colectarea de fonduri pentru ajutorarea batranilor de la caminul „Anita Heim”, precum și pentru susținerea Ansamblul…

- Polițiștii locali cu atribuții in domeniul circulației impreuna cu cadrele didactice ale Gradiniței ”Nicolae Romanescu” au desfașurat activitați educative centrate pe educația rutiera a celor mai mici participanți la traffic, sub egida ”Invațam, invațam, Viața sa ne-o protejam. Copiii au ...

- Copiii diagnosticati cu cancer care sunt internati la Sectia de Oncopediatrie a Spitalului Judetean Craiova au primit, ieri, cadouri din partea Asociatiei Romane de Oncologie „Sfanta Ana” (AROSA). In plus, voluntarii asociatiei

- Vineri, 16 februarie 2018, va avea loc Etapa finala a Concursului International "Sa cresc mare si voinic", organizat de Gradinitele Alexandrina Simionescu Ghica si Raza de Soare din Targoviste si de Gradinita nr. 48 din Braila, concurs derulat, ca in fiecare an, cu sprijinul Inspectoratelor Scolare…

- In Siberia, oamenii invața de mici sa țina boala departe. Chiar daca dardaie de frig in gerul siberian, zeci de copii sunt invațați sa-și faca zilnic cate un duș rece afara, printre nameți.

- Aceasta iarna este diferita pentru locuitorii oraselului Cornesti. Copiii lor nu mai ingheata de frig si nici nu inhaleaza fumul de la carbunele folosit ani de zile pentru incalzirea gradinitei. Comunitatea a decis sa renunte la sistemul vechi de incalzire in favoarea unuia modern si ecologic. Acum,…

- "Cufarul cu martisoare" este o activitate indragita an de an de cei mici, dar si de mamicile care au spus ca astfel de activitati ar trebui organizate mai des. In jur de 30 de persoane, prescolari, mame, bunici si cadre didactice au participat sambata la un atelier de martisoare organizat de Gradinita…

- Copiii de la Gradinița cu P.P. Scufița Roșie, Alba Iulia, conduși de doamnele educatoare Teoc Georgiana și Coman Maria Floare, s-au intalnit vineri, 2 februarie 2018, cu medicul stomatolog Nicolae Volonciu de la Centrul Stomatologic Remarc Dent, in cadrul unui parteneriat in educație intitulat Dinți…

- Clubul Lions „Ana Lugojana” organizeaza, in data de 16 februarie, la Restaurantul Domacris Central, din Lugoj, un bal de caritate sub genericul „Din dragoste pentru semenii noștri”. Manifestarea are ca scop colectarea de fonduri pentru ajutorarea batranilor de la caminul ”Anita Heim” și pentru…

- „Micul pieton” se numește parteneriatul dintre Poliția Gherla și gradinița Arici Pogonici din oraș. Pe 1 februarie, copiii au avut parte de o intalnire cu reprezentatul poliției, agentul de circulație Ovidiu Bota de la serviciul rutier, intr–o activitate instructiv-educativa. Cei mici au aflat astfel…

- Viata lui Teodor Lupea, un baietel de numai 3 ani si 9 luni, depinde de 25.000 de Euro, bani pe care parintii nu ii au. Copilul a fost diagnosticat cu o hemipareza, care ii afecteaza inclusiv mainile, si trebuie operat in regim de urgenta, in Viena, la inceputul lui februarie, altfel risca sa ramana…

- SPRIJIN… Asociatia OvidiuRo continua si in urmatorul an scolar programul “Hai la gradinita!” si invita echipele locale, institutii pentru educarea si instruirea copiilor prescolari, sa se inscrie pentru obtinerea unuia dintre cele 20 granturi puse in joc. Fiecare institutie selectata pentru unul din…

- Educatoarea Adina Pîrvuleț, de la o gradinița din Motru, care susține ca este atacata cu surse electromagnetice și ca podeaua clasei, dar și patuțurile copiilor, se mișca trebuie sa prezinte un aviz psihiatric pentru a-și continua activitatea.

- Putem spune ca a fost o luna plina pentru prescolarii de la Gradinita nr. 13 Tatarasi. Lucruri facute de maini dibace, sanius, concursuri, Hora Unirii in costume populare, donatii si organizarea unei campanii umanitare pentru colegul lor Mateo sunt doar cateva dintre activitatile pe care le-au avut…

- Educatoarea Alina Pirvulescu a postat un mesaj straniu pe pagina sa de Facebook, in care spune ca este atacata cu surse energomagnetice, ca PSD vrea sa-i omoare pe copiii de la gradinita si ca podeaua se misca, pentru ca cei mici sa nu poata dormi: „Daca tot am Facebook, de ce sa nu-l folosesc? Daca…

- Un grup de sigheteni marinimoși au pornit o acțiune de strangere de fonduri pentru a putea dota camera senzoriala pentru copiii cu dizabilitați ai casei de tip familial George Coșbuc din Sighet. Inițiativa aparține unei sighetence, Ionica-Viorica Opriș. "Impreuna cu soțul meu am colaborat doi ani…

- Intr-una dintre localitațile timișene fara gradinița (aceasta funcționeaza in incinta școlii) se lucreaza la proiecte destinate celor mai mici locuitori. In Livezile, elevii școlii primare sunt nevoiți sa iasa din cladire pentru a ajunge la toalete, iar o grupa de gradinița funcționeaza in cadrul acestei…

- Autoritatile din Gorj nu par sa ia in serios cazul de la Motru, acolo unde o educatoare care are 18 copii in grija sustine ca de doua saptamani cineva face in asa fel incat patuturile copiilor sa trepideze. Alina P...

- Nu a fost cine-știe-ce: ciocolata, jucarii, imbracaminte noua și jocuri educative. Dar a fost, totuși, atat de mult! Copiii care frecventeaza Gradinița IAS Mureș traiesc in condiții precare și nu prea sunt obișnuiți cu generozitatea semenilor. Tocmai de aceea, vizita pe care le-au facut-o voluntarii…

- Satul Prundu, aparținand comunei teleormanene Lunca, are un specific aparte, aici locuind dintotdeauna doar familii de rudari. Cu sute de ani in urma, rudarii s-au așezat pe malul stang al Oltului și, neavand suprafețe de teren pe care sa practice agricultura, s-au dedicat intrutotul prelucrarii artizanale…

- Locuitorii din Lipanești vor avea la dispoziție o gradinița noua, care va funcționa cu program prelungit, unde sa-și poata lasa copiii peste zi. Investiția este derulata prin Programul Național de Dezvoltare Locala, in cadrul careia administrația locala a semnat deja contractul de finanțare pentru acest…

- Avocații au avertizat ca parinții care incalca intimitatea copiilor lor prin postarea pe rețele de socializare a imaginilor cu aceștia fara acordul explicit al minorilor ar putea fi amendați cu pana la 39.500 euro. In anumite cazuri, parinții care nu respecta legile care reglementeaza dreptul la viața…

- Dan Negru a comentat despre romanii care muncesc in strainatate și care ajung inapoi acasa doar cu ocazia sarbatorilor. Prezentatorul de televiziune Dan Negru a fotografiat aglomerația pe care a vazut-o in aeroportul Otopeni din Capitala, acolo unde mulți romani s-au imbarcat pentru a merge in strainatate,…

- Asociatia de ajutorare a copiilor si tinerilor dotati, talentati si din sistemul de protectie a copilului aflat in dificultate „Euroactiv" Suceava, Asociatia "Alecs Group" Suceava si Fundatia Filantropica Medical Crestina "Christiana", cu sprijinul Palatului ...