Stiri pe aceeasi tema

- „Voi fi împotriva oricarui incompetent și cu probleme de integritate, indiferent de naționalitatea lui. Asta ca sa fie foarte clar”, a declarat Dacian Cioloș la Bruxelles, în contextul în care unii europarlamentari români de la PSD l-au acuzat pe el și pe alții ca…

- Europarlamentarul Siegfried Mureșan o acuza pe Viorica Dancila ca susținerea in continuare a candidaturii Rovanei Plumb pentru Comisia Europeana afecteaza reputația internaționala a Romaniei. ”Pentru pesediști legaturile dintre membrii clanului sunt mai importante decat reputația internaționala a Romaniei.…

- "Pot sa va spun ca suntem in lucru cu cealalta ordonanta, privind capitalul negativ din companiile din Romania. Cred ca in urmatoarele zile o sa-l definitivam si o sa-l prezentam pe site, pentru ca la final de luna august sa poata fi emis. Este o discutie mai veche cu Banca Nationala, cu alti parteneri…

- Anii trec, iar fermierii romani sunt printre agricultorii din Uniunea Europeana care incaseaza una dintre cele mai mici subventii pe hectar. Diferenta este uriasa daca vom compara fermierii romani cu ceilalti din Europa. In timp ce agricultorii nostri incaseaza o subventie pe suprafata sub 200 de euro/ha,…

- In 2014, Comisia Europeana a stipulat ca producatorul auto ar trebui sa primeasca maxim 17 milioane de euro (18,9 milioane de dolari) pentru a extinde productia celor doua modele de masini de pasageri electrice si hibride la Leipzig, un proiect care urma sa duca la crearea a 800 de locuri de munca.…

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) a anuntat, miercuri, ca a initiat o actiune juridica la Curtea Europeana de Justitie impotriva Comisiei Europene (CE), in conditiile in care se opune ferm modificarii legislatiei RCA solicitate de Autoritatea de Supraveghere Financiara…

- 'La ora actuala Romania are o subventie de 195 de euro/hectar. In orizontul nostru pana in 2027, subventia la platile directe ajunge in doi ani undeva la 215 euro/hectar, asta inseamna o crestere cu 20 de euro pe unitatea de suprafata. Dar aceasta subventie pe care o avem se compune din mai multe…

- Rata de parasire timpurie a școlii este de peste trei ori mai mare in randul copiilor romi Salvați Copiii deschide ușa gradiniței estivale pentru 600 de copii din medii sociale vulnerabile. Datele furnizate de Ministerul Muncii și Justiției Sociale arata ca procentul copiilor cu varsta intre 3-5 ani…