- Mansa a doua a optimilor de finala din Europa League a fost plina de rezultate surpriza. Olympique Lyon a fost eliminata de CSKA Moscova, dupa ce castigase partida tur din Rusia, scor 1-0. AC Milan a sperat in zadar la o calificare pe "Emirates", fiind depasita cu 3-1 de Arsenal. Alta echipa care a…

- Rusia amenința spațiul NATO, inclusiv Romania. Dupa scandalul legat de expulzarea mai multor diplomați ruși de la Londra, Moscova a ieșit la atac și a avertizat toate statele membre NATO ca nu cedeaza amenințarilor. Mai mult, guvernul rus a lansat la randu-i o contra-ofensiva, care vizeaza inclusiv…

- Astazi are loc returul optimilor de finala din Europa League, iar capul de afiș il ține meciul dintre Arsenal și AC Milan, dupa ce in tur englezii s-au impus cu 2-0. Primul meci al zilei va incepe la ora 18:00 și se va juca la Moscova intre Lokomotiv și Atletico Madrid. Alte patru partide se vor desfașura…

- Ministerul de Externe de la Moscova a comunicat ca amenintarile Marii Britanii privind boicotarea Campionatului Mondial de Fotbal din Rusia in legatura cu atacul neurotoxic ce l-a vizat pe un fost agent dublu rus ar afecta relatiile bilaterale si sportul mondial, potrivit Mediafax. „Vrem sa subliniem…

- Manelistul Florin Salam este in culmea fericirii, Roxana Dobre urmeaza sa ii daruiasca un baiat. Manelistul a ales unul din prenume pentru baiețel, iar acesta urmeaza sa se numeasca Ștefan.

- Fanii si echipa Fiorentina au adus un omagiu fostului capitan al formatiei Davide Astori, duminica, la meciul de pe Stadionul Artemio Franchi, cu Benevento, din etapa a XXVII-a a campioantului italian de fotbal.Jucatorii echipei gazda au intrat pe teren imbracati toti in tricoul cu numarul…

- Razvan Lucescu reintra in lupta pentru titlu in Grecia! PAOK a primit punctele inapoi! De la agonie la extaza. Cam așa se poate spune despre situația prin care a trecut formsția PAOK Salonic, pregatita de tehnicianul roman Razvan Lucescu. Penalizata cu trei puncte și cu meci pierdut cu 0-3, dupa ce…

- Directorul sportiv al echipei de fotbal FCSB, Mihai Stoica, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca Dan Petrescu, antrenorul formatiei CFR Cluj, principala contracandidata la titlu, a injurat arbitrii la meciul cu CSM Poli Iasi de vineri seara si a cerut in mod public Comisiei de Disciplina…

- Echipa franceza Olympique Lyon va beneficia de sustinerea a sapte suporteri la meciul cu TSKA Moscova, care se va disputa astazi, de la ora 20.00, in prima mansa a optimilor Ligii Europa. Cotidianul Le Progres a precizat ca cinci dintre fani au facut deplasarea in Rusia cu avionul echipei franceze,…

- Cel putin 30 de suporteri au fost raniti in Brazilia, la un derby local intre Sport si Santa Cruz, miercuri noapte. Suporterii au incercat sa evite o confruntare cu fortele de ordine in interiorul arenei, insa politistii au folosit spray-ul cu piper pe care il aveau in dotare. Postul braziliam…

- Romania se intalnește cu Israel intr-o partida amicala care se va disputa pe Stadionul Netanya, samata, 24 martie, de la ora 20:30. Federația Israeliana de Fotbal a anunțat prețurile biletelor pentru acest meci. Un tichet va conta doar 50 ILS, adica aproximativ 55-56 de lei romanești. Prețul a fost…

- In 1974, dupa ce Moscova a primit organizarea Jocurilor Olimpice, doi arhitecți ruși au propus construirea unui Sat ceva mai special, cu blocuri...rotunde. Proiectul cuprindea cinci astfel de edificii, a cate 1.000 de apartamente fiecare, cu stadioane in mijloc, gradinițe și spații comerciale la parter.…

- Comisia Centrala a Arbitrilor (CCA) a surprins prin delegarea arbitrului central pentru partida Universitatea Craiova – Dinamo, din sferturile Cupei Romaniei, programata maine, de la ora 17.00, pe stadionul „Ion Oblemenco”. Astfel, deși se preconiza ca va arbitra aradeanul Istan ...

- Actorul Gheorghe Visu se retrage din lumea artistica. Celebrul ” State de Romania” a postat un mesaj pe contul de socializare, unde le-a marturisit fanilor ca in curand va deveni bunic. Astfel ca, acesta nu va mai urca pe scena. Anunțul a fost facut de Gheorghe Visu inaintea spectacolului „Vania si…

- Suporterii lui PAOK Salonic au aninat un scuter pe gardul peluzei la meciul cu Olympiakos. Partida echipei lui Razvan Lucescu a provocat un scandal uriaș, in urma caruia trupa lui ”Il Luce” ar putea pierde partida la masa verde. Meciul PAOK – Olympiakos a fost abandonat inainte de a incepe. Fanii lui…

- AFC Hermannstadt - FCSB se va juca azi, de la ora 14:00. Meciul din sferturile Cupei Romaniei urma sa se joace miercuri, dar a fost amanat din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Helmuth Duckadam, președintele de imagine al FCSB, ataca Federația Romana de Fotbal pentru situația creata și este de…

- AFC Hermannstadt, echipa din Liga a 2-a, și FCSB vor juca miercuri, de la 18:30, in sfeturile Cupei Romaniei. Partida se va juca la Sibiu, pe terenul unde AFC Hermannstadt joaca meciurile din Liga a 2-a. Gazdele au adus instalația mobila de nocturna și au montat-o pe Stadionul Municipal. Totuși, o…

- Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Nicolae Dica, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca isi asuma greseala din partida cu Lazio Roma, pierduta cu scorul de 1-5 in mansa secunda a saisprezecimilor de finala ale Europa League, precizand ca a crezut ca jucatorii sai puteau sa puna probleme…

- Antrenorul echipei Lazio, Simone Inzaghi, si-a laudat jucatorii pentru succesul obtinut in fata formatiei FCSB, scor 5-1, victorie in urma careia italienii s-au calificat in optimile de finala ale Ligii Europa si a remarcat in mod special evolutia lui Felipe Anderson. "Jucatorii au fost…

- Antrenorul echipei de fotbal Lazio Roma, Simone Inzaghi, a declarat, joi seara, intr-o conferinta de presa, ca formatia sa a avut ghinion in partida cu FCSB, pierduta cu 0-1, pe Arena Nationala din Bucuresti, precizand ca "din fericire" mai exista si meciul retur pentru a obtine calificarea. "Am avut…

- Comisia Centrala a Arbitrilor (CCA) a anunțat brigada de „fluierași” care va oficia partida FC Voluntari – Universitatea Craiova, programata vineri, de la ora 20.45, pe stadionul „Anghel Iordanescu”, contand pentru etapa a 25-a din Liga I. Arbitru central a ...

- FCSB - LAZIO ONLINE 2018: Gigi Becali admite ca partida cu Lazio este una importanta, dar nu și una mare. Patronul FCSB este de parere ca nici adversarul pe care echipa lui il va intalni in aceasta seara pe Arena Naționala nu este unul puternic. "E meci important, dar nu poti sa spui ca e…

- Marți seara s-a disputat primul meci din manșa intai a fazei 16-imilor de finala ale Ligii Europa. Pe stadionul „Rajko Mitic” din Belgrad (35.642 spectatori), Steaua Roșie nu a reușit decat un egal, scor 0-0, in fața gruparii ȚSKA Moscova ...

- Primarul din Balti, Renato Usatii, a anuntat, luni seara, ca demisioneaza, iar in luna mai vor avea loc alegeri locale.Anuntul fost facut luni seara, la postul de televiziune TV8. "In aceasta saptamana voi anunta ca demisionez. Astfel, in Balti vor putea fi alegeri pe 20 mai, atunci…

- Antrenorul lui Dinamo, Vasile Miriuța, a vorbit despre partida de luni cu Concordia Chiajna. Meciul va incepe la ora 20:45 și va fi transmis in direct la TV Digi Sport, Telekom Sport, Look și liveTEXT pe GSP.Ro. Tehnicianul e convins ca echipa sa va caștiga meciul de la Chiajna și a anunțat anumite…

- Jucatorii lui Dinamo se pregatesc pe toate planurile pentru cele 3 meciuri de foc, decisive pentru "caini" in vederea calificarii in play-off-ul Ligii 1. Ionuț Nedelcearu și Laurențiu Branescu au surprins la declarații. Ambii iși indeamna suporterii sa țina cu marea rivala FCSB la partida de la mijlocul…

- Ionuț Lupescu (49 de ani) va candida la șefia Federației Romane de Fotbal, potrivit informațiilor obținute de www.realitatea.net. Anunțul oficial va fi facut, cel mai probabil, pana la finalul acestei luni.Contactați de www.realitatea.net, apropiații fostului internațional au dezvaluit: "Programul este…

- Nicolae Dica spera ca problemele din defensiva de la meciul caștigat de FCSB la Mediaș, scor 2-1, sa nu se mai repete și cu CFR. Anunța revenirea lui Bogdan Planici și a dat detalii și despre situația lui Balașa. "Așa este. Am avut probleme la duelurile aeriene, la fazele fixe la meciul cu Gaz Metan.…

- Meciul dintre FC Hermannstadt si FCSB, din sferturile de finala ale Cupei Romaniei la fotbal va avea loc pe stadionul ''Municipal'' din Sibiu, in data de 28 februarie, de la ora 18,30, a anuntat clubul de liga secunda intr-un comunicat remis AGERPRES. ''Ne bucuram ca am reusit…

- Fanii clubului brazilian de fotbal Portuguesa din Sau Paulo, suparati dupa un esec cu 0-3 pe teren propriu, au interceptat livrarea unui fast-food pentru jucatorii din vestiar si au mâncat cele 10 pizza comandate, a declarat un fan agentiei Reuters. Dupa înfrângerea din meciul cu Oeste…

- FC Viitorul aduce la cunostinta mai multe informatii importante sustinatorilor si spectatorilor care doresc sa isi achizitioneze un document de acces in stadionul central din Complexul Academiei de Fotbal "Gheorghe Hagi" situat la Ovidiu, pentru a viziona meciuI FC Viitorul Astra Giurgiu, din etapa…

- Revine sau nu Mirela Vaida in televiziune? Indragita prezentatoare de reality-show-uri matrimoniale a vrut sa se știe chiar de la ea. Așa ca, probabil pentru aș lamuri fanii, vedeta a postat un mesaj in legatura cu revenirea ei in televiziune. Prezentatoarea nu are doar o cariera de succes, ci și o…

- Irina Begu și Monica Niculescu s-au calificat in semifinale la Australian Open, proba de dublu Rezultat excelent, marți dimineața, pentru Irina Begu și Monica Niculescu in proba de dublu a turneului de la Melbourne. In sferturile de finala ale competiției, cuplul roman a trecut in trei seturi, 4-6,…

- Fundașul valcean Razvan Popa a fost luat la intrebari de catre suporterii Universitații Craiova. Fanii l-au chestionat pe jucator prin intermediul site-ului oficial, dorind sa afle de la acesta aspirațiile, hobby-urile și superstițiile. Raspunsurile le puteți urmari in format video. ...

- Romania va juca pe data de 27 martie un meci amical cu Suedia pe noul stadion din Caiova. Autoritatile locale au trimis Federatiei Romane de Fotbal o adresa prin care si-au dat acordul pentru organizarea partidei.

- Liga Profesionista de Fotbal a anuntat ca din sezonul 2018-2019, meciurile din Liga 1 vor putea fi ascultate la postul de radio al Societatii Romane de Radiodifuziune. Anuntul integral de pe site-ul LPF: "In urma cererii de oferte nr. 1270 / 27.12. ...

- Romania – Suedia, amical in martie! E prima data cand nordicii ne viziteaza dupa coșmarul din 1994. La 24 de ani distanța de la celebrul meci de la Cupa Mondiala din SUA 1994, cand Ravelli și Kenneth Andersson ne-au rapit bucuria unei semifinale cu Brazilia, nordicii vor veni in țara noastra. Echipa…

- Naționala Romaniei disputa pe 27 martie, pe teren propriu, o partida de verificare impotriva echipei Suediei. Meciul va avea loc in afara Bucureștiului, orașul gazda urmand a fi anunțat in funcție de disponibilitatea arenelor din celelalte orașe mari din Romania. FRF iși dorește ca echipa naționala…

- Celebrul actor rus Mihail Derjavin a murit la varsta de 81 de ani. Artistul a suferit, in ultimii ani, de o boala grea.Anunțul a fost facut de reprezentanții Teatrului de Satira din Moscova, care nu au menționat despre ce maladie este vorba.

- Ministerul rus al Apararii a informat luni ca 'drone cu incarcatura exploziva' au atacat in noaptea de vineri spre sambata bazele militare ruse de la Hmeimim si Tartous din Siria, fara a produce victime sau pagube materiale, transmite AFP.'Zece drone incarcate cu explozivi s-au apropiat de…

- Federatia engleza de fotbal a anuntat ca sistemul de asistenta video pentru arbitri (VAR) va fi utilizat la una din semifinale si la finala Cupei Ligii engleze. Sistemul VAR va fi implementat in ambele manse ale semifinalei Chelsea - Arsenal, dar nu si la semifinala dintre Manchester City…

- Campioana en titre din Premier League, Chelsea, a remizat sâmbata, 0-0, pe terenul divizionarei secunde Norwich City, în turul 3 al Cupei Angliei, astfel ca meciul se va rejuca, de aceasta data pe Stamford Bridge. Antrenorul lui Chelsea, Antonio Conte, a efectuat noua schimbari în…

- ''Trebuie sa gasim un mijloc de a merge inainte'', a declarat - prezentandu-se drept ''rusofil'' - ministrul britanic, intr-o conferinta de presa comuna la Moscova cu omologul sau rus, Serghei Lavrov.''Suntem gata sa dezvoltam un dialog referitor la o serie larga de chestiuni, pe baza unui…

- Actorul Constantin Dița, care interpreteaza personajul Giani din serialul ”Las Fierbinți”, a facut un anunț trist pentru fanii sai.Într-un mesaj pe pagina sa de Facebook, actorul ți-a anunțat fanii caare probleme de sanatate, motiv pentru care nu va participa la spectacolul…

- CSM Poli și-a incheiat parcursul din 2017 cu un succes in Copou, 3-1 cu ultima clasata Juventus Colentina, in etapa a 22-a a Ligii I la fotbal. Au marcat Platini (min. 11), Sin (29) și Cisse (50), respectiv Calințaru (26). * * Liga Profesionista de F otbal a anunțat modificari in privința program arii…

- Antrenorul Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, Eugen Neagoe, a declarat vineri ca echipa sa are moralul foarte bun dupa victoria din meciul cu Poli Iasi si spera sa castige partida cu FC Voluntari, care se va disputa luni, in cadrul celei de-a 22 etape a Ligii I de fotbal. "Venim dupa un joc castigat,…

- Antrenorul echipei de fotbal CS Universitatea Craiova, Devis Mangia, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca formatia pe care o pregateste trebuie sa intre pe teren doar cu gandul la victorie in meciul cu CFR Cluj, programat sambata, in ultima etapa a anului in Liga I. ''Nu ma pot gandi ca…