Stiri pe aceeasi tema

- Cinci pompieri de la ISU Gorj, care se aflau miercuri dimineața in timpul liber, au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism, pe raza municipiului Targu-Jiu. La scurt timp, la fața locului au ajuns și colegii acestora, care erau de serviciu. „Chiar daca tocmai terminasera…

- Cinci pompieri gorjeni au participat, astazi, la stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism din Targu Jiu, cu toate ca abia ce terminasera tura de 24 de ore. Cei cinci iesisera din tura prelungita si se intorceau acasa. Pe bulevarul ...

- Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Constanta, agentul-sef adjunct de politie Nicolae Ababei, de la Politia orasului Navodari, aflat miercuri in timpul liber, a prins in flagrant delict un tanar, in varsta de 24 de ani, din localitatea Lumina, judetul Constanta, banuit de furt. Politistul se…

- Shakira este una dintre cele mai iubite artiste din lume, ale carei concerte aduna oameni de peste tot și al carei numar de fani crește de la o zi la alta. Deși toata lumea o știe de pe scena, de la radio și televizor, artista are și altge pasiuni, in afara de muzica.

- Real Madrid a emis un comunicat pe site-ul oficial al clubui in care anunta ca Isco Alarcon, mijlocasul in varsta de 26 de ani, a inceput recuperarea dupa operatia de apendicita avuta zilele trecute.

- Un accident rutier, produs intre un autoturism si un ATV, a avut loc astazi, pe strada Republicii din Targu Jiu. Potrivit politistilor gorjeni, conducatorul unui autoturism, de 54 ani, din comuna Danesti, nu s-a asigurat corespunzator la schimbarea benzii de ...

- Finalul unei zi la piscina a fost cat pe ce sa se termine tragic la o pensiune din Murighiol. Un politist de la Postului de Poliție Mahmudia a reusit sa salveze insa situatia. De pe fundul bazinului, adanc de peste 1,60 metri, omul a scos pe margine un copil de doar 4 ani, care fusese lasat nesupravegheat.

- Filmarile pentru noul sezon „Temptation Island – Insula Iubirii”, show ce va avea premiera pe 3 septembrie, de la ora 20.00, la Antena 1, sunt o provocare pentru Radu Valcan și intreaga echipa, astfel ca, in puțin timp liber, prezentatorul emisiunii incearca sa descopere mici bijuterii locale. „Programul…