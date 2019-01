Stiri pe aceeasi tema

- Conteaza oare daca suntem fericiti sau nu la scoala? Cum putem avea mai multa grija de sanatatea noastra mentala? Sunt intrebari la care puteți gasi raspuns daca veti participa la „Exerciții de psihologie pozitiva pentru profesori și elevii lor”. Evenimentul va avea loc la Timișoara și este organizat…

- CSM CSU Oradea a facut o veritabila demonstrație de forța la Timișoara, surclasand efectiv formația locala. Echipa noastra a avut o prestație solida, superioritatea sa fiind evidenta. Oradenii dovedesc ca au folosit din plin perioada de pauza competiționala, in care au avut timp sa rodeze…

- Teatrul "Gong" din Sibiu prezinta sambata, 8 decembrie, de la ora 18:00, spectacolul de magie si quick-change "IAMSOS". Evenimentul are loc in cadrul programului Sibiu Magic Show. Victoria si Sos Petrosyan detin patru titluri in Cartea Recordurilor (Guinness World Record) impresionand lumea intreaga…

- Romania a fost reprezentata la Campionatul Mondial de Șah Clasic pentru Copii, desfașurat in Spania, de mai multe echipaje. Oana Șchiopu din municipiul Vulcan s-a clasat pe locul al 23-lea, fiind cea mai buna clasare a Romaniei la acest campionat mondial de șah. Competiția a reunit 827 de…

- Cunoscutul scriitor, editor, om de televiziune și inflacarat microbist Radu Paraschivescu a lansat, zilele trecute, cartea „Orice om ii este teama”, o „culegere” de vorbe de duh și alte nazbatii ale oamenilor politici, un capitol aparte fiind deținut de actualul prim ministru Viorica Vasilica Dancila.…

- Sute de copii au vizitat deja expozitia interactiva „The Human Body Adventure”, deschisa pe 1 noiembrie la Iulius Mall. Sunt deja facute cateva mii de rezervari, așa ca parinții care vor sa-și duca prichindeii trebuie sa se grabeasca. The post Experiența inedita pentru copii, la Timișoara. Despre corpul…

- Berlinul a fost, marti, a noua capitala in care Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni a celebrat excelenta romaneasca de pretutindeni ca parte a proiectului Gala „100 pentru Centenar”. La eveniment, unsprezece romani cu activitati deosebite, promotori ai valorilor si identitatii romanesti,…

- 650 de copii de la Școala Generala nr.18 din Timișoara invața de mai bine de o saptamana in frig deoarece Colterm, societatea de termoficare a municipalitații, nu s-a dus sa repare o avarie. Despre avaria la coloana se știa inca de joia trecuta cand o echipa de la Colterm, in urma sesizarii celor de…