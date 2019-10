Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al Renault, Thierry Bollore, evocand informatiile privind potentiala sa plecare, le-a spus joi angajatilor ca tot ce conteaza este viitorul aliantei producatorului auto francez cu Nissan, si nu personalul, au declarat, pentru Reuters, surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul,…

- Franța pregatește o restructurare a conducerii Renault, potrivit unor surse din Guvern, care spun ca soarta CEO-ului Thierry Bollore nu a fost inca determinata, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Thierry Bollore, CEO-ul Renault, este in pericol sa fie demis in contextul relației tensionate…

- Conform informatiilor, propunerea pentru succesiune ar putea fi pe agenda urmatoarei reuniuni a Board-ului din 18 octombrie. Reprezentantii Renault nu au raspuns imediat solicitarilor Reuters pentru a comenta informatia. Statul francez detine o participatie de 15% la Renault. Un…

- Presa franceza susține ca șeful Renault ar putea fi inlaturat din funcție in curand. Doua publicații scriu ca viitorul lui Thierry Bollore la Renault este incert, pe fondul relației tensionate cu partenerii de la Nissan. Președintele Renault, Jean-Dominique Senard, ar urma sa ceara board-ului gasirea…

- Presedintele grupului Renault, Jean-Dominique Senard, spune ca este vitala crearea de campioni europeni pentru a face fata concurentei provenite din China. Solutia de viitor pentru Renault ar putea fi fuziunea cu un alt gigant auto mondial, pentru care s-au mai purtat discutii, dar care nu au ajuns…

- Deboeuf, care in urma cu cativa ani era directorul programului 'Entry' de la Renault, in cadrul caruia sunt dezvoltate automobilele Dacia, era unul dintre apropiatii fostului sef Carlos Ghosn si a lucrat in aceasta companie din 1993.Potrivit unei surse din apropierea acestui dosar, Arnaud…

- ​Google, Apple și Mozilla au luat masuri pentru a bloca sistemul gândit de autoritațile din Kazahstan care vor sa intercepteze comunicarile cetațenilor ajutându-se de browserele web ale companiilor americane. Statul din Asia Centrala are 16 milioane de locuitori și o suprafața de 12 ori…

- Alianta Renault - Nissan - Mitsubishi a pierdut titlul de cel mai mare cel mai mare producator mondial in functie de vanzari, in primul semestru din 2019, fiind depasita de rivalele Volkswagen si Toyota Motor. Alianţa Renault - Nissan, extinsă în 2016 prin includerea Mitsubishi, regrupează…