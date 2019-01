Stiri pe aceeasi tema

- Într-o Românie ideala, Liviu Dragnea si Darius Vâlcov ar fi paznici de noapte la cimitir, spune, la RFI, Clotilde Armand consilier local USR de la Sectorul 1, comentând conflictul dintre PSD și Banca Naționala. Miza disputei este, potrivit reprezentantului USR, acapararea…

- Victor Dragusin: “Eu cred ca in Teleorman vom castiga si la europarlamentare, si la prezidentiale” in Politic / on 22/01/2019 at 13:52 / – Domnule primar Victor Dragusin, doua mari evenimente vor domina, in acest an, nu numai viața politica, ci și intreaga activitate a primarilor, ca și oameni…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminica, la ședința CN al partidului, ca este nevoie ca guvernul sa le ceara bancilor și multinaționalelor din Romania ca ”din profiturile uriașe pe care le fac aici taxele sa le plateasca aici, nu in parardisuri fiscale”.”E nevoie de un guvern,…

- ARAD. Senatorul liberal Ioan Cristina a declarat, intr-un comunicat de presa, ca „prin așa-zisa revoluție fiscala, PSD a furat 10 miliarde de euro de la primariile și consiliile județene din Romania, inclusiv de la administrațiile publice ale social-democratilor”. „Dragnea a promis la intalnirile cu…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a facut miercuri un apel la unitate, la incetarea „razboiului intre romani si romani”. El a dat exemplul votului din Parlamentul European, pe rezolutia impotriva tarii noastre, aratand ca ” au fost romani care au votat impotriva Romaniei”. Liviu Dragnea…

- Liviu Dragnea, a transmis, sambata, un mesaj de Ziua Naționala a Romaniei, liderul PSD facand referire la patriotism și obiective comune pentru o tara puternica, bogata și mandra, precum si obiective comune pentru un stat drept cu cetatenii sai."La un secol de la Marea Unire, Romania are nevoie…

- "Am ascultat criticile domnului presedinte, eu sunt de acord ca nu totul este perfect. Am incercat intr-un an de zile sa facem cat mai multe lucruri. Sunt convinsa ca mai avem multe de facut, dar cred ca ritmul in care putem realiza ceea ce ne-am propus ar fi unul alert, un ritm accelerat daca am…