- Banca Europeana de Investitii (BEI) ar trebui sa gestioneze banii europeni alocati Romaniei pentru constructia de autostrazi, a declarat, miercuri, la Focsani, Clotilde Armand, consilier local Uniunii Salvati Romania (USR) in Sectorul 1 al Capitalei. "Vrem sa negociem un mandat ca BEI…

- Guvernul Romaniei va prelua un rol de conducere in Uniunea Europeana, in contextul disensiunilor pe care le are cu Bruxellesul din cauza situatiei sistemului judiciar, comenteaza corespondentul Kit Gillet intr-un editorial publicat in cotidianul The New York Times.

- Guvernul Romaniei se pregatește sa iși asume un rol de conducere in Uniunea Europeana intr-un moment in care se afla in "coliziune cu organizația, scrie New York Times intr-o analiza dedicata preluarea președinției Consiliului UE de catre Romania.

- ”Ministrul Finanțelor nu e o poziție de om iubit, nici in general nici in Romania. Banii nu sunt niciodata destui, iar periodic pronunți expresia taxe sau impozite. Eugen Teodorovici a fost și este insa un ministru de succes in perioada de recuperare de dupa austeritate și merita macar un lucru:…

- Intalnirea Conferintei Presedintilor din Parlamentul European cu Guvernul Romaniei, in perspectiva preluarii Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, va avea loc miercuri, la Palatul Victoria. Potrivit Executivului, la eveniment vor participa prim-ministrul Viorica Dăncilă, membrii Guvernului…

- Transparenta perceputa in elaborarea politicilor guvernamentale in cele 38 de tari in care activeaza Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare nu s-a imbunatatit de la inceputul deceniului, cu unele exceptii, cum ar fi Kazahstan, Romania si Ucraina, se arata in raportul anual de tranzitie…

- Florin Citu s-a referit la faptul ca din fondurile furnizate Romaniei de Uniunea Europeana (UE) au fost achitate imprumuturile de la Banca Europeana de Investitii (BEI) si Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare (BERD), solicitandu-i ministrului Finantelor sa raspunda public cu privire la…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare a oferit Moldovei un credit in valoare de 10 milioane de euro. Proiectul vine sa sustina dezvoltare si modernizarea intreprinderilor mici si mijlocii din tara noastra care vor produce marfa pentru a exporta in Uniunea Europeana.