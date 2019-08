Clopoțelul sună din nou. Patru școli fără autorizație Mai sunt cateva saptamani pana cand Clopoțelul va suna din nou pentru cei mici, iar in Arges patru unitati de invatamant nu au autorizatii sanitare de functionare. „Este vorba despre Colegiul National Pedagogic Carol I din Campulung, care este in curs de intocmire a documentatiei, si despre alte trei unitati din mediul rural, mai exact la […] Articolul Clopoțelul suna din nou. Patru școli fara autorizație apare prima data in Observator de Argeș . Citeste articolul mai departe pe observatordearges.ro…

Sursa articol si foto: observatordearges.ro

