Clonarea ar putea schimba industria turismului pana in 2070

Stiri pe aceeasi tema

- În acest sens au fost amplasate indicatoare rutiere corespunzatoare de interzicere a virajelor la stânga, respectiv obligatoriu la dreapta. Potrivit unui comunicat de presa al Primariei Cluj-Napoca, în zilele urmatoare, în funcție de condițiile meteo, se vor aplica…

- Codin Maticiuc a facut marturisiri neașteptate legate de viața sa personala. Acesta nu este adeptul casatoriei, dar și-ar dori un copil cu o mama surogat. Codin Maticiuc, care recent a vorbit despre femeile pe care nu le-ar vrea in viața sa , a declarat, la Antena Stars, ca iși dorește un copil, chiar…

- Constructorii auto vor implementa in versiunile standard ale tuturor modelelor actualizate din gama un dispozitiv care va permite apelarea automata a serviciilor de urgenta in cazul producerii unui accident, pentru ca salvarea sa ajunga mai repede la fata locului. 0 0 0 0 0 0

- Angajații din invațamant vor primi voucherele de vacanța. Federația Sindicatelor Libere din Invațamant (FSLI) anunța ca in urma demersurilor facute de federațiile reprezentative din invațamant, in cadrul unei comisii tehnice din Ministerul Educației Naționale, au fost purtate discuții privind acordarea…

- In 2010, cand criza se așezase confortabil in Romania, ceea ce ne-a ținut pe linia de plutire a fost industria auto. Devenisem dependenți de ea, spus mai pe șleau, cel puțin cata vreme 20% din total industria romaneasca provenea din zona construcțiilor de mașini. Intre timp, criza s-a mai disipat, iar…

- Consiliul Local BistriE›a s-a A®ntrunit astAƒzi A®ntr-o E™edinE›Aƒ extraordinarAƒ pentru a vota un proiect de hotAƒrA¢re privind modificAƒrile documentaE›iei legate de colectarea, transportul, depozitarea E™i transferul deE™eurilor. Primarul Ovidiu CreE›u le-a explicat jurnaliE™tilor de ce locuitorii…

- Liberalii schimba strategia si mizeaza pe discursuri in care clameaza dorinta unirii Romaniei cu Republica Moldova pentru eventuale cresteri in sondaje. Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminica, la finalul intalnirii cu delegatia alesilor locali unionisti din Republica Moldova, ca PNL…

- Alimentele naturale si medicamentele naturiste sunt mai puternice decat orice alt medicament destinat prevenirii bolilor creierului. Ele asigura aportul necesar de nutrienti, imbunatatesc memoria. Nu iti vor ridica IQ-ul la nivel de geniu dar cu siguranta te vor face mai sanatos si mai alert.…

- Președintele Klaus Iohannis, anunț de ultima ora: ”Voi supune unui proces de consultare publica Proiectul de țara, in lunile care urmeaza”, a anunțat șeful statului. Șeful statului a avut, marți, și un mesaj catre Guvern: ”Pentru a obține un parcurs economic durabil, decidenții trebuie sa fie capabili…

- La Gradina Zoologica, din cadrul Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii, brusca racire a vremii si reintoarcerea ninsorii a schimbat si obiceiurile animalelor. Asa se face ca leii africani, in mod normal total neobisnuiti cu zapada si ninsoarea, s-au adaptat la brusca schimbare a vremii. Nu stau…

- Președintele Romaniei a semnat luni, 19 martie, decretele privind promulgarea mai multor legi, printre care si legea care modifica anumite articole din cadrul Legii Educatiei Nationale.Citeste si: Sorin Ovidiu Vantu, OSANALE pentru Putin, dupa succesul in alegeri: 'Grație lui, Rusia inspira…

- Selectionerul echipei de fotbal a Suediei, Jan Andersson, care a anuntat lotul pentru meciul amical cu Romania, a declarat ca daca atacantul Zlatan Ibrahimovic (Manchester United) vrea sa revina la nationala pentru a participa la Cupa Mondiala 2018, trebuie mai intai sa-l informeze despre acest demers,…

- Promovarea Romaniei ca destinatie turistica printr-un brand de tara care sa infatiseze o oaie este exclusa iar "frunza doamnei Udrea" nu poate fi schimbata pana in 2020, a declarat, miercuri, ministrul Turismului, Bogdan Trif. "Nu sustin ideea ca Romania sa fie promovata de o oaie. Iese din discutie…

- Prognoza meteo. Ploile vor bate in retragere in orele urmatoare, dar temperaturile ridicate vor continua sa topeasca zapada de la munte, asa ca pericolul de inundatii nu a trecut inca. Vremea se va incalzi și mai mult in urmatoarele zile, dar un nou val de frig va ajunge duminica in Romania, provocand…

- Cercetatorii Kaspersky Lab au gasit dovezi care arata o tendinta ingrijoratoare: din ce in ce mai multi atacatori cibernetici avansati isi indreapta atentia catre industria de sanatate. Programul malware PlugX, folosit mai ales de chinezi, a fost detectat in organizatii farmaceutice din Vietnam, unde…

- Ministerul Finantelor a publicat proiectul Ordonantei de Urgenta ce stabileste regimul Declaratiei unice prin care contribuabilii din diverse categorii vor depune un singur formular la Fisc, raportandu-si veniturile si oferind baza de calcul pentru impozitul pe venit si pentru contributiile...

- Compania olandeza PAL-V prezinta, la Salonul Auto de a Geneva, prima mașina zburatoare din lume. Liberty, un hibrid între mașină și elicopter, are două locuri, iar pentru conducerea ei este nevoie de permis de pilot, pe lângă cel de conducere pe șosele. …

- Se schimba BANII in Romania: in ianuarie, BNR a lansat in circulatie bancnote si monede cu noua stema a tarii. Imprimeria Bancii Naționale a Romaniei a finalizat o licitație pentru un serviciu de acordare credit in vederea finanțarii unor obiective de investitii, respectiv achiziționarea de mașini de…

- Luna s-a format acum 4,4 - 4,5 miliarde de ani, cand un obiect a intrat in coliziune cu proto-Pamantul in formare. Impactul a creat un disc de material fierbinte si partial vaporizat. De mai multi ani, savantii credeau ca evenimentul a dus...

- Uniunea Europeana ar dori ca proiecte importante sau chiar crize sa poate fi rezolvate mai rapid. Astfel UE are in vedere posibilitatea luarii deciziilor de politica externa prin votul majoritatii statelor membre, in locul unanimitatii necesare in prezent, a declarat miercuri ministrul german…

- Municipalitatea aduce la cunostinta publica documentul Strategia de Dezvoltare si Promovare a Turismului in municipiul Constanta forma draft 2 document ce contine observatiile atat ale beneficiarului cat si ale reprezentantilor mediului economic si asociativ din domeniul turistic, observatii facute…

- Turnul central va avea o inaltime de 62 metri si va intra direct in top trei cele mai inalte cladiri din Iasi, dupa turnul Palas (73 metri) si Universitatea „Petre Andrei" (65 metri). Spre diferenta, Hotelul Unirea, candva cel mai inalt imobil din Iasi, are 58 metri, in timp ce Hotelul Europa are 55…

- Ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, a declarat, luni, ca "o oportunitate ratata" a fost un schimb mai mare intre industria cinematografica din Romania si SUA, reiterand ca promovarea prosperitatii economice pentru SUA si Romania este o prioritate pentru Parteneriatul strategic.

- Astrele au pregatit in acest weekend o serie de surprize total neașteptate pentru unele zodii. Daca unii nativi vor primi bani, altora li se promite ca li se va schimba radical destinul! Pe tine ce te așteapta in ziua de 24 februarie, potrivit horoscopului?

- Potrivit unor noi dezvaluiri care au fost publicate miercuri in "Le Canard enchaine", Nicolas Sarkozy, fostul sef al statului, l-ar fi pus la punct pe Laurent Wauquiez, dar nu in mod pasnic, ci intr-o atmosfera de atacuri verbale presarata cu injuraturi. "Nenorocitule!", "rahatule!", "schimba-ti…

- Dupa mai bine de 10 ani in care reabilitarea Cazinoului din Constanta a fost "aruncata" de la Consiliul Local la Ministerul Dezvoltarii si Turismului, si invers, iar emblema orasului de la malul marii s-a degradat vizibil, primaria din oras le cere acum cetatenilor sa aleaga posibilitatile…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, vineri seara, ca a fost identificat un nou mecanism de testare psihologica a politistilor, in baza unei fise de semnalare prin care psihologul poate sa-si adapteze bateriile de teste atunci cand efectueaza testarea acelei persoane. Reamintim faptul ca, urmare…

- Arinobu (Yushin) Fukuhara, fondatorul uneia dintre cele mai vechi companii de cosmetice din lume, Shiseido, s-a nascut pe 10 mai 1848, in districtul Awa din Chiba, Japonia. Acesta a avut trei fii: Roso, Shinzo si Nobuyushi Fukuhara. In 1872, in timp ce lucra ca farmacist-sef pentru Marina Imperiala…

- Schimba iubitele ca pe sosete, dar tanjeste dupa iubire! Codin Maticiuc nu a petrecut Ziua Indragostitilor alaturi de vreo iubita, dar cineva a avut grija sa ii faca o declaratie de dragoste.

- Bolile animalelor reprezinta un risc pentru sanatatea publica și dauneaza intreprinderilor și economiei in general. Fermierii sunt responsabili pentru sanatatea animalelor lor. Uneori,...

- Presedintele Federatiei Spiru Haret Marius Nistor a declarat la RFI ca probele orale ale Bacalaureatului, care incep luni, sunt in afara legii, intrucat, potrivit Legii educatiei, examenul poate fi sustinut doar de absolventi, iar la acest moment elevii de clasa a XII - a nu pot fi considerati absolventi.…

- Elena Udrea a postat un mesaj pe Facebook ca reactie a anuntului exmatricularii de la Facultatea de Teologie Ortodoxa a Universitatii Babes Bolyai din Cluj. Fostul ministru al Turismului sustine ca n-a reusit sa se pregateasca temeinic pentru cursuri din cauza proceselor pe care le are pe rol.

- Grafenul a fost supus conditiilor de dincolo de granita gravitatiei normale dupa ce a fost la bordul unui avion intr-un zbor parabolic, unde aparatul alterneaza urcatul si coborarea intr-un ritm regulat pentru a simula microgravitatia in intervale...

- Dependenta de televizor a devenit ca un refugiu al oamenilor moderni dupa o zi stresanta, insa acest lucru poate sa aiba un efect negativ asupra mintii umane si asupra intregului sistem de viata.

- Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, sustine, dupa clasarea acuzatiilor din dosarul Microsoft fata de mai multi fosti ministri, ca aceasta cauza a fost "praf in ochi", singurul scop, in viziunea lui Udrea, fiind afectarea socorului ei electoral la alegerile prezidentiale din 2014.

- Industria alimentara si a bauturilor din Romania, estimata la 55 mld. lei (12 mld. euro), a inceput anul 2018 cu stangul, prin inchiderea a doua fabrici, respectiv fabrica Zaharul Oradea si fabrica de lactate Dorna, ambele companii de top in sectorul in care activeaza.

- Meteorologii au emis de curand o avertizare meteo de Cod galben pentru mai multe județe ale țarii! Astfel, potrivit informațiile, vremea se va inrautați in anumite zone in data de 29 ianuarie.

- Sibianul Bogdan Trif a urmat cursurile Facultatii TTPA din cadrul Universitatii "Lucian Blaga" din Sibiu, dar si pe cele ale Facultatii de Drept din cadrul Universitatii "Alma Mater" Sibiu. De asemenea, a facut master "Managementul sistemelor ecologice" si "Managementul relatiilor de munca".…

- Mai multi savanti americani de prestigiu au descoperit un secret ascuns legat de teritoriul tarii noastre. In zona Olteniei se inregistreaza cea mai veche locuire in bordeie din lume(18,000 ani inainte de Christos), cea mai veche activitate de minerit, cel mai vechi tarnacop de miner descoperit vre-o…

- Fostul Ministru al Turismului si iubitul ei Adrian Alexandrov au o relatie de aproape doi ani. Cei doi s-au logodit anul trecut, iar in vara trecuta presa centrala scria ca Elena Udrea a mers la o clinica din Grecia pentru a incepe tratamente de fertilizare.

- Noile tehnologii si-au facut aparitia si in sectorul turistic, care spera sa profite de pe urma "minei de aur" a datelor personale online, prin intermediul unor camere de hotel automatizate si personalizate in functie de preferintele clientilor si unor ochelari de realitate virtuala care pot fi utilizati…

- In locul sau va veni Gabriel Cernica, potrivit surselor ZF. Cernica este in prezent technology Commercial director la IMS Health, o companie din acelasi grup. El va prelua functia de director general de la 1 aprilie, arata sursele citate. Gabriel Cernica lucreaza in cadrul Cegedim din 2007, ocupand…

- In aceasta dupa-amiaza se schimba indicatoarele si semafoarele. Politia dirijeaza circulatia, iar soferii sunt indrumati pe alte cai. In ultimele luni, in zona, s-au produs mai multe accidente i dupa ce soferii care veneau dinspre centru au virat stanga, spre Canta, fara sa acorde prioritate.

- "Am urmarit cu atentie ceea ce s-a intamplat in 2017 si de la inceputul acestui an si, totusi, mai sper … (...) Politicieni care, nefiind capabili sa-si demonstreze eficienta in functia in care au fost investiti, cauta sa se afirme astazi vorbind despre „seriozitatea cu care trebuie discutata democratizarea…

- Deputatul PSD Nicolae Banicioiu a scris pe Facebook, referitor la "ce se intampla acum in PSD", ca lucrurile "ne scapa de sub control si riscam sa ne pierdem busola". Vicepresedintele PSD spune ca "nu putem schimba premieri si guverne la fiecare 6 luni", intrucat "nu pentru a ne regla orgoliile intre…

- Leislatorii elevețieni vor interzice fierberea lobsterilor de vii, pe fondul temerilor ca aceștia ar putea simțit durerea. Legea va intra in vigoare de la 1 martie și face parte dintr-un pachet mai larg de legi pentru protecția animalelor.

- Numarul turistilor internationali la nivel mondial a crescut cu 6% in 2017, iar pentru 2018 se estimeaza un avans de 3-4%, a anuntat Zurab Pololikashvili, secretar general al Organizatiei Mondiala a Turismului (UNWTO) - Agentia Natiunilor Unite. Pololikashvili a aratat progresul rapid inregistrat de…

- Nvidia și-a anunțat de cațiva ani planurile de-a asigura hardware pentru mașini, in special pentru cele autonome. Acum anunța ca Volkswagen ii va fi partener pentru un viitor special in domeniul auto.