Stiri pe aceeasi tema

- Liderul orașului Hong Kong a declarat marți ca spera ca protestul pașnic anti-guvern care a avut loc în weekend sa reprezinte începutul eforturilor de restaurare a calmului și ca discuțiile cu protestatarii care nu sunt violenți sa ofere "o cale de ieșire" pentru oraș, scrie Reuters.…

- Cercetatorii dintr-o echipa chineza au dezvoltat un nou cip bazat pe inteligenta artificiala (AI) care este capabil sa miste o bicicleta ce functioneaza in mod autonom si sa o faca sa ruleze, sa vireze la stanga si la dreapta, sa mearga mai incet sau mai repede, sa ocoleasca obstacolele si sa ia curbele,…

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca Marius Balo, profesorul roman de la Universitatea din Beijing care a fost condamnat la 8 ani de inchisoare pentru o frauda de 80 de dolari, a avut parte constant de asistența consulara de la reținerea sa, iar MAE a pus in legatura ministerele Justiției din…

- Omniprezent in presa, subiect al unei propagande uriase, Xi Jinping conduce cu o mana de fier in China din 2012 incoace. Dar cultul personalitatii presedintelui comunist de la Beijing a cunoscut o noua etapa joi, in Coreea de Nord.

- Mii de cetateni din Hong Kong au participat duminica la un mars cerand retragerea completa a unui controversat proiect de lege privind extradarea, care ar putea creste influenta guvernului controlat de Partidul Comunist Chinez si ar putea eroda libertatile in teritoriu, informeaza agentia Kyodo. Demonstrantii,…

- Reprezentanti ai Frontului Civil pentru Drepturile Omului, o coalitie prodemocratie ce a actionat ca organizator neoficial al protestelor in trecut, a declarat vineri ca nu a primit obiectii din partea sefilor politiei pentru mitingurile de acest weekend, care vor incepe in Victoria Park din Hong…

- Dezbaterea corpului legislativ legata de legea privind extradarea, care trebuia sa aiba loc azi, a fost anulata, scrie The Guardian. Zeci de mii de protestatari au ieșit pe strazile din Hong Kong, blocând drumurile principale și intrând în altercații cu forțele de ordine, în…

- Presedintele Donald Trump crede ca statul chinez va incheia un acord comercial cu SUA, deoarece Beijing are nevoie de acesta, transmite AGERPRES.Luna trecuta presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat impunerea unor tarife vamale suplimentare pentru o lista de produse chineze in valoare de…