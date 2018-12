Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Pletea (18 ani) a devenit vedeta internetului, dupa ce a reusit o faza spectaculoasa in meciul cu chinezul Yu Heyi la Mondialele de tenis de masa pentru juniori, competitie gazduita, in aceste zile, de Bendigo (Australia). Pletea l-a invins in optimi pe taiwanezul Hsin-Yang Li cu 4-0 (11-6,…

- Tenisul de masa e un sport dominat de asiatici, insa, in ultimii ani, Romania a obtinut rezultate spectaculoase, mai ales cu echipa feminina. Iar acum si baietii din noul val impresioneaza pe scena mondiala.

- Acțiunea s-a petrecut intr-o benzinarie, scrie stirinebune.gsp.ro. Un barbat afro-american a intrat in magazin și a abordat o tipa care parea cam agitata, incercand sa afle ce se intampla cu ea. Citeste si Imagini revoltatoare surprinse la Spitalul Judetean Alexandria. O infirmiera a fost…

- Las Fierbinți este cel mai urmarit serial din Romania, fiind pe primul loc aproape din prima zi de la lansare. In episodul trecut, serialul a ironizat mitingul PSD din vara, acela “impotriva abuzurilor comise de instituțiile statului”. Clipul devenit viral, mai jos: Giani vrea la miting Orice roman…

- Realizatorul TV Mircea Badea și postul Antena3 trebuie sa plateasca daune morale in valoare de 25.000 de lei scriitorului Florin Toma, potrivit unei sentințe judecatorești definitive.(CITEȘTE ȘI: COLEGA LUI RAZVAN & DANI, SCANDAL CU IUBITUL IN PARCAREA CLUBULUI: ”EȘTI BEAT! TE ROG INCETEAZA!”) Totul…

- Papaya Advertising, agenția de comunicare cunoscuta pentru implicarea in problemele societații, a postat astazi un spot prin care indeamna la boicotarea referendumului. Descrierea spotului este: “Pentru ca raul sa nu se intample, e suficient ca oamenii buni sa stea acasa. ” Clipul video, mai jos: Copiii…

- Un operator de la Televiziunea Romana (TVR) a intrerupt emisiunea ”pulsul zilei”, difuzata de TVR 1, jignindu-l pe invitatul Mihai Gheorghiu, președintele Coaliției pentru Familie. Postul public, cat și realizatorul au prezentat scuze telespectatorilor și au anunțat ca angajatul va fi sancționat. „Votam…