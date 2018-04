Stiri pe aceeasi tema

- Noua persoane au murit in judetul Neamt, dupa ce microbuzul in care erau a cazut in canalul de fuga al raului Bistrita. Dupa primele cercetari, politistii nemteni afirma ca o posibila cauza a producerii accidentului ar fi explozia unui pneu. In plus, microbuzul nu era destinat transportului de persoane,…

