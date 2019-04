Clipe istorice in Japonia. Imparatul Akihito și-a anunțat oficial abdicarea, un gest fara precedent in casa imperiala a Japoniei, in ultimii 200 de ani. Akihito ramane imparat pana la miezul nopții, dupa care ii urmeaza, la tronul crizantemelor, intaiul sau fiu, Naruhito.