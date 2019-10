Stiri pe aceeasi tema

- Toata lumea o stie pe Simona Gherghe! Indragita prezentatoare are admiratori in intreaga lume, insa putini sunt cei care stiu cine este mama ei. Va spunem din start ca este un ajutor de nadejde pentru vedeta, mai ales de cand a devenit mama.

- „iUmor”, sezonul 7, ediția 2. Cea de-a doua ediție a sezonului șapte „iUmor” a inceput cu un moment savuros de stand-up comedy pregatit de Dan Badea, care a povestit, in stilul caracteristic, ce a pațit la un restaurant de fițe din Franța, unde, de altfel, a ajuns imbracat in trening. Prezentatorii…

- Corina Chiriac trece prin clipe grele, dupa ce a aflat ca fostul ei iubit, barbatul pe care l-a iubit enorm, este bolnav. Karel Gott, pentru ca despre acesta este vorba, a primit o veste teribila de la medici.

- Clipe delicate pentru Elena Ionescu. Indragita artista a ajuns de urgenta la spital, potrivit Antena Stars. Elena Ionescu a ajuns pe mainile medicilor, care urmeeaza sa-i dea si un diagnostic.

- Luni, 23 septembrie, incepand cu ora 20.00, puteti vedea la Constanta spectacolul "Bani din cerldquo;, al dramaturgului englez Ray Cooney. Piesa, care a fost pusa in scena in 2001, la Teatrul de Comedie, de Horatiu Malaele, ii are ca protagonisti pe Mihai Bendeac si Mihaela Teleoaca. Controversatul…

- Ziarul Unirea ”Am sunat la 112…, am cerut ajutor dar.. degeaba”. Cu gandul la tragedia Alexandrei, o albaiulianca retraiește clipele dramatice petrecute cu ani in urma ”Am sunat la 112…, am cerut ajutor dar.. degeaba”. Cu gandul la tragedia Alexandrei, o albaiulianca retraiește clipele dramatice petrecute…

- Carmen Tanase traverseaza o perioada dificila din viața ei. Indragita actrița a ajuns pe mainile medicilor in urma cu cateva zile, iar acum a anunțat sa se retrage din noua producție Antena 1, serialul "Sacrificiul", ce va avea premiera in aceasta toamna.

- Mara Banica a trecut prin clipe grele, zilele trecute. Jurnalista a lesinat in banca. Din fericire, acum totul este bine, iar Mara Banica a avut puterea sa povesteasca experienta dramatica.