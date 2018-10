Stiri pe aceeasi tema

- Fetita facea parte dintr-un grup de 21 de elevi care mergeau sa descopere in cele 12 zile pe care le aveau la dispozitie frumusetile Chinei. Elevii invatau la Colegiul Saint-Gabriel, din regiunea Rennes. Marti, in avionul care facea legatura intre Paris si Beijing, fetitei i s-a facut rau…

- Expertii considera ca tarifele sunt o arma cu actiune limitata in lupta dintre SUA si China. Publicatia „Washington Post“ scrie ca in spatele confruntarii dintre Washington si Beijing se joaca statutul Chinei ca tara in curs de dezvoltare si viitorul guvernantei economice mondiale. Dar acest conflict…

- Un barbat de 43 de ani, aflat sub influenta alcoolului, a accidentat, miercuri, o femeie si pe fiica acesteia, aflate pe un pod, dupa care a parasit locul faptei, informeaza Agerpres.ro Conducatorul auto din Borsa a pierdut controlul asupra directiei de deplasare si a parasit partea carosabila, urcand…

- Simona Halep și-a luat ramas bun de la New York. Pe Instagram, liderul WTA se desparte de ultimul turneu de Mare Șlem al anului, pe care l-a parasit inca din primul tur, urmand sa-și ia o pauza de circa o luna. ”Thank you for a great stay”, a scris Simona Halep pe rețeaua de socializare. Romanca zambește,…

- Familia șoferului care a scapat cu viața in urma tragediei de langa Genova a trecut prin momente dramatice, miercuri. Dupa ce pagina de Facebook a lui Marian Roșca a fost transformata intr-una „In memoriam”, iar prietenii au postat mesaje de condoleanțe, reprezentanții Ministerului…

- „Intr-o analiza deosebit de interesanta, dar si surprinzatoare privind razboiul comercial tot mai amplu intre Statele Unite si China, se releva faptul ca in acest moment statutul de lider maxim al presedintelui Chinei, Xi Jinping este pus la indoiala de liderii partidului comunist. Partidul…

- Regimul de la Beijing depune eforturi mari pentru a ajunge in topul marilor furnizori mondiali de armament. Pe langa caștigurile fi nanciare, orice succes in acest sens duce automat la creșterea infl uenței Chinei: clienții sai, mai ales cei asiatici, devin automat dependenți din punct de vedere strategic.

- Tesla intentioneaza sa investeasca cinci miliarde de dolari in construirea unei fabrici in China, in conditiile in care razboiul comercial cu SUA face si mai presanta stabilirea productiei pe cea mai mare piata auto din lume, au declarat pentru Bloomberg surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul.…