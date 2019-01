Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Stefanescu a avut parte de o sambata seara cu peripetii. A stat linistit acasa, alaturi de iubita lui, Antonia, si fiul lor Ayan, insa s-a intamplat ceva total neprevazut. In timp ce isi facea un ceai, prezentatorul TV de la Antena Stars s-a accidentat.

- Nasrin Ameri a avut parte de un șoc atunci cand a mers de urgența la spital pentru ca s-a simțit rau. Prezentatoarea tv de la Antena Stars a povestit in cadrul emisiunii matinale, cu medicul i-a spus ca are febra, insa nu știe cat, pentru ca nu are...termometru, un obiect banal ce ar fi trebuit sa…

- Nasrin Ameri, prezentatoarea de la "Star Matinal de Weekend", s-a confruntat recent cu o situatie total neaxteptatE, intr-un spital din Bucurexti. DoboratE de rEcealE, vedeta a mers la urgente pentru a vedea ce se intamplE cu organismul ei.

- Despartirile sunt grele, intotdeauna, dar iata ca pentru Flick a fost de bun augur. Simpaticul prezentator de la radio Zu a vorbt la ''Star Matinal de Weekend'', de la Antena Stars despre cum a ajuns sa fie cunoscut prin prisma despartirii de iubita.

- Clipe grele pentru Andrei Ștefanescu, dupa ce prietenul lui bun a murit in urma unui infarct. Este vorba de sportivul Nicu Corsicanu. Fanii echipei Rapid sunt in doliu acum, cu doar cateva zile inainte de Craciun. Andrei Ștefanescu a facut anunțul in cadrul emisiunii matinale de la Antena Stars.…

- Elena Ionescu a devenit mama in urma cu trei luni, iar acum a imbracat rochia de mireasa. Nu in fața altarului, așa cum se așteptau mulți, ci la Targul de nunți din Capitala, unde bruneta a stralucit. In curand, artista se va casatori religios, insa vedeta mai are multe de pus la punct in legatura…

- Vesti deloc bune pentru fanele lui Vescan. Simpaticul artist urmeaza sa faca nunta, iar cea care l-a dat de gol este chiar colega sa, Mira. Cei doi au fost invitati la "Star Matinal" de la Antena Stars, unde au vorbit desprecariera si vietile lor personale.