Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul de 12 ani a murit, scrie antena3.ro. O camera de supraveghere a surprins tot incidentul. Citeste si Elena Udrea, gravida pentru a doua oara cu gemeni? Adrian Alexandrov da din casa. "Ma gandesc chiar si la al patrulea copil" Se pare ca baiatul se juca la capatul scarii rulante,…

- Zilele acestea, turistii aflati pe plaja "Belona" din Eforie Nord au avut parte de o surpriza mai putin placut. Un sarpe a reusit sa bage teama in cei aflati in apa si pe nisip, dupa ce s-a gandit sa se "imbaieze" in zona in care acestia se scaldau.

- Sase politisti care au folosit, marti dimineata, ascensorul din sediul Politiei Capitalei au ramas pentru scurt timp blocati in cabina. Liftul s-a ridicat de la parter, insa apoi a cedat si a picat in gol cu un metru sub nivelul de deschidere al usilor. Din fericire, nici unul dintre cei șase polițiști…

- Jandarmii giurgiuveni au depistat azi-noapte șase tineri suspecți de furt din locuința. Aflați in misiune pe raza municipiului, jandarmii au observat pe strada Transilvaniei doua persoane care duceau in spate mai mulți saci, lucru ce le-a atras atenția. La vederea echipajului de jandarmi, cei doi tineri…

- Un accident grav a avut loc pe o sosea din Timisoara. Doi tineri, fata si baiat, au fost spulberati, dupa ce au intrat intr-o masina. Tanarul care conducea motocicleta a vrut sa depaseasca pe linie continua, moment in care autoturismul din fata a virat la stanga.

- Partida Tottenham - Ajax Amsterdam, prima semifinala din Champions League, se joaca acum, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Sport. In minutul 31, la 0-1, un moment extrem de dificil pentru Tottenham. Cu atația accidentați, inclusiv Kane, și cu Son suspendat,…

- Clipe de panica la Timisoara, în urma unui incendiu izbucnit o fabrica de componente auto din Timisoara. 400 de oameni au fost evacuati, iar din cauza riscului de poluare, s-a emis o avertizare de tip RO-ALERT.

- Daca misiunea de a face chirpici din balegar de vaca, folosit ulterior in izolatia termica in India, li s-a parut dificila, ceea ce avea sa urmeze a fost de-a dreptul infiorator concurenților "Asia Express", in special fetelor. „Asia Express m-a invatat sa nu imi mai imaginez nimic, doar sa ma astept…