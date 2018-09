Stiri pe aceeasi tema

- Scene incredibile surprinse in miezul zilei de turiștii de la un hotel din Predeal. Un urs a venit in spatele hotelului și a spart ușa unui container unde erau aruncate resturi menajere. Ușa era inchisa, dar „hoțul” experimentat, a știut cum sa-și faca loc inauntru. Incuietoarea n-a cedat, astfel ca…

- 13 turisti, între care doi copii de 6 si 7 ani, au ramas blocati la înaltime, duminica, în telecabina de la Dealul Cetatii, care faciliteaza accesul spre Cetatea Deva.

- V.S. Sambata seara, in jurul orelor 19.30, jandarmii montani de pe Valea Prahovei au intervenit pentru sprijinirea unui grup de șase turiști -doi barbați și patru femei – toți din București, ce coborau pe traseul Poiana Costilei – Bușteni. La un moment dat, turiștii s-au intalnit cu o ursoaica si cei…

- Fostul international brazilian Ronaldo a fost internat, vineri, intr-un spital din Ibiza din cauza unei pneumonii, relateaza Diario de Ibiza. Ronaldo se afla in vacanta in Ibiza, unde este proprietarul unei...

- Aflati in vacanta pe litoral, au ales sa iasa la plimbare in largul marii. Doar ca au trecut printr-o experienta pe care s-ar putea sa nu o uite prea curand. Un baiat si tatal sau au avut nevoie de medici, dupa ce skijet-ul pe care se aflau s-a lovit de stabilopozi. Incidentul a avut loc […] Turisti…

- Oamenii de afaceri timisoreni Marius si Emil Cristescu ar urma sa ridice la Timisoara un nou hotel, acesta fiind operat sub sigla Ibis, reteaua de unitati de cazare detinuta de cei de la Accor pe segmentul mediu al unitatilor de cazare. Cele doua parti au ajuns la un acord in acest sens, conform zf.ro.…

- Incidentul s-a petrecut sambata seara, chiar in timpul Galei de Premiere, cand erau anuntati castigatorii Festivalului Mamaia Copiilor 2018. Scena s-a lasat brusc, fara sa se rupa, insa a fost suficient pentru ca zeci de copii aflati pe scena, dar si parintii din public, sa se sperie. Copiii au parasit…

- Incidentul a avut loc pe Bulevardul Geniului din Capitala, in apropiere de zona in care se afla Palatul Cotroceni. In masina se afla doar soferul. Acesta a reusit sa iasa din autoturism fara sa fie ranit. La fata locului s-au deplasat doua autospeciale de stingere apartinand Inspectoartului…