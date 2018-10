CLIPE de panică într-un apartament din Târgu-Jiu Pompierii din Targu-Jiu au fost chemati, duminica, sa deblocheze usa a unui apartament, situat la etajul 3, al unui bloc de pe strada Victoriei din Targu-Jiu. Parinții unei fetițe de doi ani și jumatate au sunat disperați la 112, solicitand ajutor, pentru ca nu mai puteau sa deschida usa si copila ramasese inchisa in locuinta. Salvatorii au escaladat blocul, folosind o scara de fereastra si au patruns in interior prin balcon. „Povestea incepe cu o fetița de numai doi ani și jumatate pe nume Anastasia și o mica imprudența din partea parinților ei. (…) Anastasia era acasa,… Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

Sursa articol si foto: gorj-domino.ro

