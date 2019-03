Clipe de panică în avion. Aterizare de urgenţă Aparatul efectua o legatura intre Montreal si Fort Lauderdale (statul Florida, in sudul SUA). ''Confirmam faptul ca zborul TS492 din YUL la FLL a efectuat o aterizare de urgenta'' pe aeroportul Newark, ''din cauza unor indicii de fum in cala'', a indicat compania pe Twitter. ''Nimeni nu a fost ranit, securitatea pasagerilor nostri reprezinta o prioritate a noastra si acestia au fost evacuati din aparatul Boeing 737 rapid dupa aterizare'', a precizat compania. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

