Stiri pe aceeasi tema

- Pasagerii unui avion au avut parte de clipe de coșmar dupa ce aparatul de zbor a intrat intr-o zona cu turbulențe.Aeronova, care zbura din Priștina in Basel, s-a zdruncinat atat de tare, incat un carucior cu bauturi a fost aruncat in plafon și a cazut peste pasageri.

- Accident rutier grav pe DN18 in urma cu putin timp. Din informatiile noastre un motociclist a pierdut controlul si s-a rasturnat pe Gutin. In urma impactului au rezultat 2 victime. La fata locului s-au deplasat SAJ Sighet si TIM Baia Mare. Acțiune in derulare. Vom reveni cu amanunte

- Patru persoane, dintre care doua femei, suspectate de implicare intr-un trafic de organe, au fost arestate in Kosovo, a anuntat vineri politia intr-un comunicat, relateaza AFP, titreaza Agerpres. Suspectii, retinuti joi in cursul unui raid al fortelor de ordine intr-o clinica privata din apropierea…

- Doua persoane au fost ucise si alte doua au fost grav ranite miercuri dupa-amiaza in Seattle, intr-un moment de varf al traficului, de un atacator care a deschis focul asupra a doua automobile si a unui autobuz, provocand ulterior o tamponare

- Autoritatile norvegiene deruleaza o ampla operatiune de salvare a celor aproximativ 1.300 de pasgeri ai navri de croaziera aflate in zona coastei de vest a Norvegiei, opt persoane fiind ranite usor, anunta BBC si CNN.