- Un incident grav a avut loc la un metrou din Instanbul, Turcia. Fiind ora de varf, aglomeratia de la metrou a luat parte la tragedia care s-a produs. Un barbat a fost inghitit de scarile rulante, iar alti zeci de oameni au picat pe scari.

- Fostul lider separatist catalan Carles Puigdemont a fost retinut de politie in Germania. Anunțul a fost facute de catre avocatul sau. Puigdemont este cautat de autoritațile spaniole, fiind acuzat de rebeliune. El a fost retinut in momentul in care a trecut granita in Germania dinspre Danemarca, in drumul…

- Autoritatile turce au emis vineri mandate de arestare impotriva a inca 155 de persoane suspectate de apartenenta la reteaua clericului Fethullah Gulen, acuzat de Ankara de orchestrarea puciului esuat din iulie 2016, transmite Reuters. Conform politiei din Istanbul, 55 din mandatele emise…

- Un microbuz a derapat, azi-dimineața, pe DJ 153, ajungand in șanț. Acesta aparținea Centrului Județean de Cultura Bistrița Nasaud și la bord avea 31 de copii și șase adulți. Aceștia au fost transportați de autospeciale la școala din Reghin.

- Un roman de 43 de ani a fost reținut de polițiștii din Roma dupa ce a dat dovada de un comportament ingrozitor fața de familia lui. Barbatul și-a sechestrat soția și fiul de 13 ani și i-a batut fara mila, in timp ce se afla sub influența alcoolului. Se pare ca barbatul iși facuse un…

- Un sofer turc a fost arestat preventiv pentru 30 de zile dupa ce politistii de frontiera giurgiuveni au depistat doi cetateni irakieni care au incercat sa intre ilegal in Romania urcati pe sasiul camionului de catre sofer, se arata intr-un comunicat de presa emis luni de ITPF Giurgiu. "Politistii…

- O eleva a liceului din Viseu de Sus a fost gasita fara suflare de mama sa. Din informatiile primite de la autoritatile locale, se pare ca tanara ar fi ales sa isi incheie socotelile cu viata prin spanzurare. Incidentul a avut loc in zona numita Leurda, iar la fata locului s-au deplasat politistii din…

- Zeci de cazuri de sufocare au fost anuntate dupa raidurile aeriene ale regimului sirian si aliatului sau rus asupra fiefului rebelilor Ghouta de Est, a anuntat joi un ONG, personalul medical evocand un posibil...

- Procurorii din Istanbul au emis, joi, mandate de arestare pe numele a 121 de persoane suspectate de legaturi cu reteaua FETO condusa de clericul musuluman Fethullah Gulen, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Pasagerii unei curse interne din Statele Unite au trecut prin clipe de groaza, dupa ce o femeie a incercat sa deschida ușa aeronavei, chiar in timpul zborului. Ea a fost imobilizata de ceilalți pasageri, relateaza CBS, scrie libertatea.ro.

- PRINS…Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita au depistat si retinut un barbat cu cetatenie romana si moldoveana, urmarit international, pe numele caruia era emisa o alerta de punere in aplicare a unui mandat de arestare si predare sau extradare emis de autoritatile…

- Un barbat urmarit internațional de autoritațile judiciare din Ungaria, pentru comiterea infracțiunii de trafic de migranți, a fost depistat de polițiștii din Vaslui. In ziua de 28 februarie a.c., polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Vaslui și polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Negrești…

- Accident rutier grav in sud-vestul Poloniei. Patru cetateni ucraineni au murit dupa ce automobilul in care se aflau a fost lovit in plin de un tren.Autoritatile poloneze nu cunosc din ce motiv masina, care se deplasa pe autostrada, a virat brusc in directia caii ferate.

- Reprezentanții IJP Cluj au confirmat pentru actualdecluj.ro ca Ioan Bene a fost gasit in Italia, fara a preciza insa daca acesta s-a predat sau a fost identificat de autoritați. Autoritatile italiene au notificat autoritațile romane in 20 februarie, la o zi dupa ce Bene a fost gasit in localitatea…

- O femeie de 27 de ani, cu un copil in brate a fost talharita in mod brutal de un tanar. Acesta i-a pulverizat spray paralizant in fata si a lovit-o pentru un telefon mobil. In momentul de fata agresorul este cautat de politisti.

- Poliția unitații din Pomezia, provincia Roma, a arestat un barbat în vârsta de 67 de ani, fiind acuzat de acte persecutorii și de amenințare deosebit de grava la adresa fostei soții.

- Un tanar de 26 de ani cautat de autoritatile din Italia pentru lipsire de libertate a fost prins, luni, de politistii din Tulcea. Acesta a fost prezentat Curtii de Apel Constanta, urmand sa fie predat autoritatilor italiene.

- Un atac armat la un liceu din Florida s-a soldat cu peste 20 de victime! Un barbat a deschis focul miercuri, potrivit purtatoarei de cuvant a serifului din comitatul Broward, citat de presa locala, transmit Reuters si AFP. A

- Copilul se afla pe o banca alaturi de mama lui, cand a pornit brusc spre marginea peronului. Un adolescent de 18 ani a sarit imediat si l-a recuperat pe copil, inainte ca in statie sa ajunga un tren.Din fericire, toata scena a fost observata in timp real si de agentii statiei de metrou…

- Autoritatile lupta continuu impotriva consumatorii de droguri. Un alt individ a ajuns pe mana ofiterilor, dupa ce in locuinta acestuia au fost depistate substante asemanatoare cu narcoticele.

- Un tribunal din Istanbul a condamnat marti un membru al opozitiei la aproape sase ani de inchisoare pentru ca a transmis presei o inregistrare video care, potrivit acestuia, dovedea ca Ankara a livrat arme combatantilor in Siria, relateaza AFP. Enis Berberoglu, membru al Partidului Republican al…

- Pentru atleții prezenți la Jocurile Olimpice de iarna nu este doar o perioada de stres și competiție. Unii dintre ei știu sa se și distreze. Fabian Bosch, un schior elvețian, a postat pe contul sau de...

- Un barbat nevazator, fost medic, care circula cu metroul impreuna cu cațelul sau, a fost umilit de un alt calator. Barbatul se afla la o stație de metrou, cobora scarile rulante atunci cand calatorul i s-a adresat. Amit Patel statea pe scarile rulante, iar patrupedul era chiar langa…

- Un barbat cautat la nivel internațional de autoritațile romane, condamnat pentru furturi din locuințe, a fost depistat, in urma colaborarii dintre Poliția Romana și autoritațile portugheze. Au fost demarate procedurile de aducere in țara a celui in cauza, pentru executarea pedepsei. Barbatul, de 36…

- Autoritatile mexicane l-au capturat pe Jose Maria Guizar,cunoscut si ca “Z43”, lider al unei factiuni din cartelul Los Zetas, au declarat Reuters doua surse din sectorul securitatii. Departamentul de stat al SUA a oferit o recompensa de 5 milioane de dolari pentru informatii ce duc la capturarea sa.

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj, marti seara, politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale l-au prins in comuna Podari pe un barbat de 51 de ani din Craiova, pe numele caruia autoritatile judiciare din SUA au emis o cerere de extradare in baza…

- Familia Gheorghe din Lugoj si-a pierdut fiul in urma cu 19 ani, cand Laurentiu a plecat in Turcia. Si-a sunat parintii din Istanbul, le-a spus ca este bine, dupa care a inchis brusc telefonul. Acela a fost ultimul semn de viata pe care l-a dat. De atunci nimeni nu mai stie nimic despre el. Disperati,…

- Un barbat care era cautat la nivel international, a fost depistat ieri, in judetul Timis. Autoritatile din Germania aveau emis pe numele acestuia un mandat european de arestare, iar pentru prinderea sa, politistii timiseni din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale au beneficiat de sprijinul Centrului…

- Un sucevean cautat la nivel internațional de autoritațile romane, condamnat pentru talharie calificata urmata de moartea victimei, a fost depistat, in urma colaborarii dintre Poliția Romana și autoritațile spaniole. Poliția Romana a informat ca deja au fost demarate procedurile de aducere in țara a…

- Clipe de groaza intr-un avion care venea de la Oradea la Bucuresti si in care se afla Ministrul Sanatatii, Florian Bodog. Unui pasager i s-a facut rau, iar avionul a fost la un pas de a face cale intoarsa, informeaza stiripesurse.ro. De profesie medic, Florian Bodog i-a acordat primul ajutor pasagerului.

- S-au scurs momente infioratoare intr-un cartier din sectorul 2 al Capitalei! Un barbat a fost lovit de un tramvai, iar trupul sau a ajuns sub unul dintre vagoane. Unul dintre martori a sunat disperat la 112, iar in prezent, victima se afla in mainile medicilor.

- Clipe de cosmar pentru membrii familiei sefului Inspectoratului Ecologic din Taraclia. Acestia au fost treziti in miez de noapte de cateva focuri de arma trase in directia casei lor. Gloantele au nimerit in automobilul de serviciu parcat in curte.

- Un barbat din Sebes, pe numele caruia autoritatile germane au emis un mandat european de arestare, pentru comiterea de infractiuni la regimul rutier, a fost depistat de politistii din Sebes, cu sprijinul Biroului SIRENE din cadrul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala al Politiei Romane.…

- Autoritatile kurde au emis luni mandate de arestare impotriva a 35 de persoane suspectate ca fac 'propaganda terorista' pe retelele sociale impotriva ofensivei pe care Ankara o desfasoara impotriva unei militii kurde in Siria, informeaza AFP. Potrivit postului public de televiziune…

- Promisiunea lui Igor Dodon a fost realizata. Jurnalista rusa întoarsa la Moscova, Irada Zeynalova a revenit în R. Moldova. Informatia a fost confirmata pentr Point.md de catre purtatorul de cuvând al Politiei de Frontiera. „Este corecta informatia. Aseara,…

- Un barbat, de 56 de ani, din Motru pe numele carura autoritatile din Italia emisesera un mandat de arestare, a fost depistat ieri in municipiu. Suspectul era urmarit international, pe numele acestuia existand o semnalare emisa de catre autoritatile italiene ...

- Salvatorii montani au sistat, luni dupa-amiaza, fara rezultat, cautarile in cazul barbatului de 30 de ani din Bucuresti care a fost prins de o avalansa pe Valea Costilei din Masivul Bucegi. Potrivit sefului Serviciului Salvamont Busteni, Gheorghe Haiduc, peste 20 de salvatori montani au participat…

- Demirtas, plasat in detentie in noiembrie 2016 pentru acuzatii de activitati ''teroriste'', a fost intampinat cu strigate, sloganuri si aplauze de catre sustinatorii sai, veniti cu sutele in fata Tribunalului din Bakirkoy, in Istanbul, potrivit unui corespondent al AFP la fata locului.Copresedinte…

- Un individ care a furat cruci, icoane si aparatura electronica dintr-o biserica, dar si rechizite din scoli si gradinite de pe raza judetului Brasov a fost prins de politisti dupa doua luni de la comiterea faptei. Barbatul este cautat si de catre autoritatile din Italia. Potrivit purtatorului de cuvant…

- Un incident socant a avut loc aseara, in Bucuresti, la gura statiei de metrou din Politehnica.In vazul unei multimi de calatori panicati un barbat de 26 de ani a fost injunghiat, in spate, de o persoana cu un cutit.Potrivit reprezentantilor politiei Capitalei, a avut loc o altercatie intre doua persoane,…

- Mykhail Labutin a reusit sa scape de autoritatile ucrainene dupa ce un batalion de soldati l-a rapit dintr-un spital din Kiev. Politistii suceveni l-au prins pe Mykhailo Labutin, 41 de ani, din regiunea Cernauti, la mijlocul lunii decembrie. Acum, omul de afaceri, unul dintre cei mai…

- Aproximativ 500 de politisti au luat parte la raidurile ce au avut loc in Ankara si Istanbul, iar majoritatea celor retinuti sunt de nationalitate straina, potrivit agentiei Anadolu.Procurorii au emis mandate de arestare pe numele a 46 de persoane, iar in timpul raidurilor au fost confiscate…

- Potrivit Anadolu, fortele antiteroriste au intreprins perchezitii simultane la mai multe adrese din Adana, a indicat un responsabil din cadrul politiei, sub rezerva anonimatului. Printre cei 12 arestati se afla doi cetateni sirieni.O alta operatiune are loc in provincia Istanbul, vizand…

