Stiri pe aceeasi tema

- Scene teribile au avut loc la bordul unei aeronave ce apariține companiei ALK Airlines, ce zbura pe ruta Kosovo-Elveția. Mai exact, in timpul unor tubulențe, o steardesa a fost aruncata in plafon.

- Scene de coșmar in timpul unei curse pe ruta Kosovo-Elveția. Imaginile au fost filmate in timpul unor turbulențe, la bordul unui avion al companiei ALK Airlines. Scenele au fost filmate in timpul unor turbulențe puternice. Din cauza turbulențelor, stewardesa care ducea caruciorul cu mancare și bauturi…

- Pasagerii unui zbor al Air Lubo pe ruta Pristina, Kosovo - Basel, Elvetia, au trait clipe de groaza. Aparatul Boeing 737-300 cu care calatoreau s-a zdruncinat puternic din cauza turbulentelor. 10 persoane aflate la bord au fost ranite, potrivit Clima Extremo 24.

- Aparatul de zbor s-a zdruncinat atat de tare, incat stewardesa si caruciorul cu bauturi a fost aruncat in plafon. Pasagerii aflati in apropiere au fost stropiti de bauturile varsate. Turbulentele au fost atat de severe, incat multi dintre ei au fost convinsi ca se vor prabusi si au inceput sa se roage.…

- Franta, Germania si Spania si-au unit fortele pentru a construi un avion invizibil european. Un acord in acest sens a fost semnat de ministrii Apararii celor trei tari in cadrul salonului aeronautic deschis la Bourget, langa Paris.

- Turbulențele din timpul unui zbor au aruncat o stewardesa in aer, lovindu-se cu capul de tavanul aeronavei, conform Dailymail. Imaginile din zborul unui avion AKL Airlines, din Prișnița spre Basel, arata cum se ...

- Emotii pentru pasagerii unui avion din Myanmar, care a aterizat fortat dupa ce trenul de aterizare s-a defectat. 89 de oameni erau la bordul aeronavei care urma sa aterizeze pe un aeroport din centrul tarii, scrie digi24.ro.

- Panica in noaptea de vineri spre sambata, la Bucuresti, dupa ce un incendiu a izbucnit la un spital privat, scrie spynews.ro. Patru masini de pompieri au sosit de urgenta la fata locului.Incendiul s-a produs in partea din fata a cladirii spitalului privat din zona Titan.