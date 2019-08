Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar care a incercat, sambata seara, sa violeze o minora de 14 ani langa un cimitir din municipiul Pascani a fost prins de cativa trecatori. Tineri au reusit sa-l prinda pe agresor si sa-l predea politistilor.

- Polițista din Pașcani, care s-a plans de mașinile MAI și care a postat recent o poezie critica la adresa sistemului, a anunțat pe Facebook ca este cercetata disciplinar de conducerea IPJ Iași. Ea spune ca sistemul din care face parte „iți pune pumnul in gura in momentul in care vrei sa vorbești”,…

- TRAGEDIE… In aceasta dimineața, fetița de 15 ani din Priponești a decedat la Spitalul de Neurochirurgie din Iași. Minora este cea de-a șaptea victima a accidentului de la Badeana, care iși pierde viața in urma cumplitului eveniment. Aceasta a stat in coma o saptamana jumatate, medicii fiind inca de…

- Compania Nationala de Cai Ferate 'CFR' SA a lansat licitatiile in vederea elaborarii studiilor de fezabilitate pentru modernizarea a 23 de statii de cale ferata, costurile estimate pentru elaborarea documentelor fiind de 6,84 milioane lei fara TVA, transmite Agerpres. Cele 23 de statii de cale ferata…

- Un bloc cu noua nivele s-a prabusit la Otaci. Potrivit purtatorul de cuvant ISGU, 48 de familii au fost evacuate.Oamenii s-au adapostit pe la rude, iar alte familii au fost adapostite la o gradinita din localitate.Incidentul s-a petrecut in jurul orei 21.30.

- Se va asigura circulația trenurilor special comandate, urmare solicitarilor venite de la Arhiepiscopii, Episcopii si a Operatorului National de Transport Feroviar din Ungaria – MAV, pentru transportul grupurilor mari de pelerini pe urmatoarele rute: Timișoara – Brașov – Miercurea Ciuc; Oradea – Cluj…