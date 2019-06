Clipe de groaza, in aceasta dupa amiaza, pentru locuitorii din cartierul Dacia din Timișoara. Doi oameni ai strazii s-au luat la cearta dupa ce aui consumat alcool. Unul dintre ei, in varsta de 55 ani, a scos cuțitul și l-a injunghiat pe adversar in umar și in abdomen. Locatarii din zona au sunat la 112, […] Articolul Clipe de groaza in cartierul Dacia – boschetar injunghiat in mijlocul strazii. Agresorul, ridicat de polițiști a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .