- Un incendiu a izbucnit, sambata, intr un apartament situat la etajul al patrulea al unui bloc din municipiul Pitesti, zece persoane fiind evacuate din imobil, informeaza Agerpres.ro. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Arges, la fata locului au intervenit doua autospeciale…

- Incendiile de vegetatie continua sa faca prapad in California. Cel putin cinci oameni au murit si peste 150.000 au fost fortati sa-si lase in urma locuintele. Mai mult de 2000 de case au fost deja distruse.

- Anamaria Prodan trece prin clipe de cosmar, dupa ce a aseara i s-a facut rau si a fost dusa de urgenta la spital. Cunoscuta impresara se afla la Spitalul de Urgenta din Bucuresti in acest moment, intr-o stare destul de delicata de sanatate. Potrivit informatiilor din presa, Anamaria Prodan ar fi sunat…

- Un BMW inmatriculat in Bihor a luat foc, dupa ce s-a lovit de un autotren. Din primele informatii, cele trei persoane care se aflau in autoturism nu au putut sa iasa dintre fiarele contorsionate si au murit carbonizate. Se pare ca soferul TIR-ului ar fi intrat pe contrasens si, astfel, s-a…

- Zeci de persoane au fost evacuate in noaptea de marti spre miercuri in urma unui incendiu izbucnit la Spitalul Malaxa din Capitala, potrivit simularii realizate in cadrul exercitiului Seism 2018, la spitale din Iasi si Timisoara fiind transportati 29 dintre ei, potrivit Inspectoratului General pentru…

- Un microbuz cu 16 pasageri s-a rasturnat. O persoana a murit. Zece persoane au fost transportate la spital Zece persoane au fost transportate la spital in urma accidentului produs, duminica, in judetul Vaslui, unde un microbuz cu pasageri s-a rasturnat, arata bilantul Inspectoratului General pentru…

- Mina Severopestchanskaia s-a prabusit miercuri, la Krasnotourinsk, in vecinatatea orasului Ekaterinbourg, in Irali, au informat Serviciile pentru Situatii de Urgenta locale. In momentul prabusirii minei, in subteran se aflau 131 de persoane. Un miner a murit, iar doua persoane au ramas…

- Aproximativ 500 de persoane au fost evacuate din insula Evia, situata in apropiere de Atena, ca urmare a unui incendiu de vegetatie izbucnit duminica, a anuntat Guvernul grec. Aceste masuri de precautie au fost luate in contextul in care, in urma cu mai putin de o luna, un incendiu devastator produs…