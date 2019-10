Stiri pe aceeasi tema

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, spune ca presedintele USR, Dan Barna, a pozat "intr-un nou-nascut scos din cristelnita" si de fapt lucra pe fonduri europene si era cuplat ca o "lipitoare" la bani publici, facandu-i cadou surorii sale un proiect de 200.000 de euro. Tariceanu crede ca, daca…

- Klaus Iohannis va discuta azi, la Cotroceni, cu Ludovic Orban (PNL), Kelemen Hunor (UDMR) si Dan Barna (USR), ultima etapa a consultarilor pentru desemnarea noului premier. Favorit este Ludovic Orban. Insa liderul PNL nu are deocamdata majoritate parlamentara: ALDE, UDMR, PMP si USR vor vota un guvern…

- Candidatul Aliantei 2020 USR-PLUS la alegerile prezidentiale, Dan Barna, si-a inregistrat, vineri candidatura la Birou Electoral Central, el fiind insotit de liderul PLUS, Dacian Ciolos, dar si de sustinatori. ”Eu voi fi in turul doi si o sa fiu urmatorul presedinte al Romaniei”, a spus Barna. Despre…

- Klaus Iohannis, Theodor Paleologu și Mircea Diaconu au venit in Constanța in același timp, dupa ce Dan Barna și Viorica Dancila au bifat și ei vizita la malul marii in urma cu doua saptamani, la 48 de ore distanța unul de altul. Primii cinci prezidențiabili s-au grabit sa ajunga in Constanța la inceputul…

- ”Am reținut faptul ca Dan Barna il va vota pe Klaus Iohannis in turul doi. Draguț. Cu aceasta ocazie s-au liniștit cei doi hipsteri anxioși care se temeau ca ar putea vota cu Dancila sau Pleșoianu. Cred ca și Iohannis e mai liniștit acum, știind ca stradania lui de un an jumate de a aduce de partea…

- Dan Barna, președintele USR, a declarat ieri ca, daca ar fi fost el președintele Romaniei, drama de la Caracal nu s-ar fi intamplat, pentru ca, spune el, n-a fost greșeala unui om, ci o problema a intregului sistem. ”Statul roman este pe o traiectorie de faliment functional”, a spus Barna, care a mai…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat duminica, la Antena 3, ca prin declaratia facuta de presedintele Klaus Iohannis acesta vrea sa amplifice emotia in cazul tragediei de la Caracal, incercand sa provoace caderea guvernului. "Declaratia pe care a facut-o acum presedintele…

- Candidatul USR PLUS la alegerile prezidentiale, liderul USR, deputatul Dan Barna, a declarat, vineri, ca presedintele Klaus Iohannis este un om bun, dar ca reprezinta clasa politica care ne-a adus in situatia ca patru milioane de romani sa traiasca in afara granitelor tarii, conform Agerpres.Citește…