Clinicile Dent Estet de la Sibiu depasesc cu 100% asteptarile initiale in cabinetul pentru copii, respectiv cu 50% in clinica pentru adulti.

Stiri pe aceeasi tema

- Doi copii in varsta de doua luni, respectiv doi ani, care au suferit traumatisme in urma unui accident rutier, au fost internati, luni, pentru investigatii medicale la Spitalul de Pediatrie din Sibiu, potrivit Agerpres. Accidentul s-a petrecut pe DJ 106, la intersectia cu DC 55 Casolt, din cauza…

- Accidentul s-a petrecut pe DJ 106, la intersectia cu DC 55 Casolt, din cauza soferului unui autocamion care nu a acordat prioritate si a intrat in coliziune cu un autoturism condus regulamentar de un barbat in varsta de 28 de ani, au precizat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ)…

- Odata cu furtuna de marti, cinci persoane, dintre care trei copii si doi adulti, au ramas blocate pe Valea Usturoiului. Pana la urma, acestia s-au autoevacuat din masina, intalnindu-se cu pompierii pe drum. “Am avut o situatie acolo cu ceva masina blocata din cauza unor arbori cazuti, era vorba despre…

- Ministrul Educației a fost apostrofat, vineri, de protestatarii care l-au așteptat in fața sediului PSD din Sibiu. Oamenii i-au cerut explicații Ecaterinei Andronescu in privința starii invațamantului din Romania, fiind intrebata daca in Uniunea Europeana „mai exista copii care mor pentru ca au cazut…

- Ieri, 1 aprilie 2019, politistii din cadrul Postului de Politie Dostat au luat masura retinerii, pentru o perioada de 24 de ore, fata de un barbat de 55 de ani, din Dostat si fata de fiul acestuia, in varsta de 26 de ani, care sunt cercetati sub aspectul savarsirii infracțiunii de lovire sau alte violente.…

- Un sofer in varsta de 63 de ani a provocat duminica un accident auto in municipiul Sibiu, dupa ce a patruns intr o intersectie fara sa acorde prioritate si a intrat in coliziune cu un autoturism condus regulamentar de o femeie, in care se aflau doi copii mici, in urma accidentului fiind raniti cinci…

- Un sofer in varsta de 63 de ani a provocat duminica un accident auto in municipiul Sibiu, dupa ce a patruns intr-o intersectie fara sa acorde prioritate si a intrat in coliziune cu un autoturism condus regulamentar de o femeie, in care se aflau doi copii mici, in urma accidentului fiind raniti cinci…

- REALIZARE… In comuna Vetrisoaia, prin efortul sustinut al tanarului primar liberal Corneliu Stanga, s-a reusit ca, de anul trecut, sa fie accesat prin Programul Operational Capital Uman (POCU) un proiect in valoare totala de 1.450.000 euro. Proiectul, care este in derulare in aceasta perioada, are ca…