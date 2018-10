Inspectorii Directiei de Sanatate Publica Timis au dispus inchiderea temporara a Statiei Hemodializa a Spitalului Municipal „Dr. Teodor Andrei” din Lugoj, dupa ce au descoperit ca sectia este intr-o stare deplorabila. Echipa de control de la DSP Timis a luat masura inchiderii compartimentului incepand cu 5 octombrie. In prealabil, inspectorii DSP au facut mai multe […] Articolul Clinica vitala de la Spitalul Municipal din Lugoj, inchisa de inspectorii DSP pentru starea jalnica in care se afla. De ce nu vrea managerul sa investeasca in reabilitare a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .