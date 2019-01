Stiri pe aceeasi tema

- Politia americana a deschis o ancheta pentru viol dupa ce o femeie aflata de zece ani in stare vegetativa a nascut intr-un centru de ingrijire din Phoenix, relateaza AFP citand media din SUA. Femeia a intrat in coma in urma cu peste zece ani dupa ce a suferit un accident si a fost la un…

- Un bebeluș de trei luni, din localitatea Manoleasa, județul Botoșani, a ajuns în stare grava la spital, subnutrit, cu o greutate cu 300 de grame mai mica decât a avut naștere, dupa ce mama, o tânara de 18 ani, l-a alimentat de când l-a nascut, cu lapte și griș. Directorul…

- Un barbat, de 51 de ani, din Florești, a plecat de la domiciu spre Sibiu, cu autoturismul proprietate personala, și nu a mai revenit, familia nemaiputand sa ia legatura cu acesta. Daca il vedeti, anuntati imediat Politia prin numarul unic de urgenta 112! Politia a fost sesizata cu privire la faptul…

- Copila a nascut prin cezariana, intr-un spital din Puerto Leguizamo, Columbia, scrie stirilekanald.ro. Atat ea cat si micutul sunt in afara oricarui pericol. Citeste si Fetita de sase ani, violata intr-o casa parasita din Iasi. Cum l-au prins politistii pe agresor Directorul unitatii…