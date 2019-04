Stiri pe aceeasi tema

- Doua eleve de la Liceul Energetic din Campina s-au batut cu salbaticie pe holurile instituției de invațamant. Cele doua au fost aproape sa-și smulga parul de pe cap. Scena a fost filmata de alți colegi, informeaza republikanews.ro. Unii le incurajau sa se bata și mai tare. Un alt elev a intervenit insa…

- Peste 1.200 de animale (caini și pisici) din Campina și localitațile invecinate au fost sterilizate pana acum prin intermediul Asociației "Arca lui Norocel". Este vorba despre animale cu sau fara stapan, iar fondurile necesare campaniilor de sterilizare au fost asigurate, in cea mai mare parte, de fundații…

- In cadrul celei de-a XIV-a ediții a Targului Mierii, care se desfașoara in acest week-end la Casa Tineretului din Campina, primarul Horia Tiseanu și Daniel Liviu Moise - președintele Asociației Apicole "Valea Prahovei" au semnat un protocol prin care Campina sa devina un "oraș prieten al albinelor".…

- In zilele de 22 și 23 februarie, la București, in sala "Lia Manoliu" are loc finala Campionatului Național de Atletism in Sala pentru Juniori I. In prima zi a intrecerilor, mai mulți sportivi de la CSS "Constantin Istrati" Campina (profesor coordonator - Mihaela Marin) s-au aliniat la start, doi dintre…

- La sfarșitul acestei saptamani, in perioada 22-24 februarie 2019, la Casa Tineretului din Campina se va desfașura cea de-a XIV-a ediție a Targului Mierii, eveniment la care vor fi prezenți peste 100 de apicultori din intreaga țara, dar și din strainatate - Macedonia, Republica Moldova, Serbia și Bulgaria.…

- Clinica ProDent Dr. Gruia utilizeaza cea mai noua și performanta metoda de obținere a coroanelor și fațetelor dentare. Este vorba despre tehnologia CEREC (CERamic REConstruction), prin care timpul alocat unei restaurari protetice este redus la o singura vizita la cabinetul stomatologic, iar siguranța…

- Inca din anii '70 Valea Prahovei a fost aleasa de regizori celebri, mai intai romani, iar dupa anii '90 si de cei straini, ca platou de filmare pentru filme care au facut istorie in cinematografie.

- Cristian Sbarnea, Marian Dima Duminica trecuta, Sala Sporturilor din Bușteni, aflata in cartierul Silva, a gazduit prima etapa a tradiționalei competiții de fotbal in sala ”Cupa orașului Bușteni” rezervata jucatorilor trecuți de a doua tinerețe, varsta minima pentru participanți fiind de 40 de ani.…