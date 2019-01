Stiri pe aceeasi tema

- DupE ce s-a zvonit cE Maria Ciobanu a murit, vE prezentEm primele imagini cu indrEgita cantEreatE. Unde a fost marea doamnE a muzicii populare romanexti xi ce le trasmite tuturor romanilor pentru noul an care a inceput, vedeti in continuare.

- Oana Zavoranu a povestit ce i s-a intamplat dupa ce a fost la un salon de infrumusețare și și-a facut manichiura. Vedeta nu suporta sa ii faca cineva unghiile. Oana Zavoranu a fost convinsa de angajatele de la salonul respectiv sa se dea cu oja pe unghii. Insa, ajunsa acasa, vedeta n-a știut cum sa-și…

- Alina Vidican nu trece prin cea mai buna perioada a vieții. Parasita de Cristi Borcea și cu afacerile la pamant, ea incearca sa iși revina. Gigi Becali, nașul de la nunta Alinei cu Borcea, a avertizat-o inca de la inceput ca fostul acționar dinamovist o va inșela. „Eu i-am spus finei cand i-am cununat:…

- Mihaela Radulescu face ce face și tot ajunge in „gura” lumii. A fost criticata de nenumarate ori pentru ipostazele in care pozeaza, dar nu se linisteste. In ultima postare apare intr-o rochie verde care lasa la vedere cele mai intime parti. Gafa vestimentara facuta de Mihaela Radulescu . Cum s-a imbracat …

- Un mod grozav de a-ți impresiona iubita este sa-i oferi un cadou special, acela de a face tratamente de infrumusețare pentru a arata excelent pentru urmatoarele ocazii deosebite din acest an – Craciunul și Revelionul. Aceste tratamente faciale și corporale se realizeaza cu aparate cu tehologii avansate…

- Dupa divorțul de Cristi Borcea, Alina Vidican are probleme și cu afacerile pe care le avea in SUA. Patru dintre firmele sale au devenit inactive dupa ce nu și-au depus bilanțurile anuale. Toate erau firme de imobiliare, deschise alaturi de fostul ei soț și in care Alina indeplina diferite roluri, de…

- Mihaela Borcea și-a aniversat fiul cel mare. Femeia de afaceri i-a facut urari publice acestuia. Patrick Borcea este fiul cel mare al Mihaelei Borcea cu omul de afaceri cristi Borcea. In weekend, tanarul și-a aniversat ziua de naștere. Cu aceasta ocazie, mama sa a ținut sa-i transmita un mesaj emoționant…