- Viorel Moldovan (46 de ani) a devenit prima optiune pentru postul de antrenor al FCSB! Gigi Becali (61 de ani) este incantat de stilul fostului mare international, astfel ca si-a desemnat colaboratorii sa demareze procedurile cu omologii celor de la Chindia Targoviste, pentru aducerea tehnicianului.…

- Viorel Moldovan a declarat dupa infrangerea cu CFR Cluj, 1-4, ca ar putea colabora fara probleme cu Gigi Becali la FCSB, lucru ce i-a deranjat pe oficialii Chindiei Targoviște. Marcel Ghergu, președintele de la Chindia Targoviște, considera ca declarația antrenorului nu a fost una inspirata și da asigurari…

- Dinamo traiește cea mai neagra perioada din 1948 in prezent. Inca nu și-a pus antrenor. De fapt are, Eugen Neagoe și staff-ul sau ocupandu-se de pregatirile ultimei partide, in ciuda problemelor medicale ale „principalului". O parte dintre oficialii clubului spera in continuare in numirea lui Viorel…

- Chindia Targoviște a pierdut in deplasarea de la Craiova, scor 0-1. La final, antrenorul Viorel Moldovan a dat de ințeles ca agreeaza o mutare la Dinamo. Viorel Moldovan pare favoritul conducerii dinamoviste pentru inlocuirea lui Eugen Neagoe. Singurul lucru care a impiedicat numirea lui a fost o clauza…

- Managerul FC Dinamo, Florin Prunea, a negat informatiile vehiculate in presa sportiva, potrivit carora Viorel Moldovan, antrenorul formatiei Chindia Targoviste, ar fi negociat si acceptat sa preia conducerea tehnica a formatiei "alb-rosii"."Nu poate sa existe un interes pentru ca Viorel Moldovan…

- Gaz Metan – Chindia 2-2. Chindia Targoviste a debutat cu o surpriza in Liga 1. Condusa cu 2-0 la Medias, dambovitenii au marcat de doua ori dupa pauza si a plecat cu un punct. La finalul partidei, Viorel Moldovan s-a aratat multumit de rezultat. „Cred ca am inceput putin timorati partida. Am facut cadouri…

- Ilie Poenaru are planuri mari in Liga 1, iar echipa ilfoveana e gata pentru startul noului sezon competițional. Primul joc-test pentru Clinceni este programat pe 21 iunie, cu Chindia Targoviște. Apoi ilfovenii vor pleca in cantonamentul din Bulgaria, de la Bansko, acolo unde mai au programate patru…

- De miercuri pana joi sunt programate jocurile etapei cu numarul 35 din Liga 2. Chindia Targoviște este principala favorita la promovarea directa cu trei etape inainte de final. Apoi este la rand Clinceni, insa este destul de important ce se va intampla in meciul de joi, cu “U” Cluj, pe care-l joaca…