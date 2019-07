Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj a invins nou-promovata Academica Clinceni cu scorul de 4-1 (3-0), sambata seara, la Voluntari, in deplasare, intr-un meci din etapa a doua a Ligii I de fotbal. Campioana s-a impus prin golurile marcate de Mike Cestor (11), Valentin Costache (15), Catalin Itu (45+3) si Luis Aurelio (72). Cestor,…

- Peste 60 de procente dintre apelurile la 112, in prima jumatate a anului 2019, nu au fost urgențe, anunța Serviciul 112. Campioana la apeluri care s-au dovedit a fi in zadar este o persoana care a sunat de peste 16 660 de ori de la inceputul anului de pe un numar IMEI.

- Dundu, o papusa uriasa, creata in 2006 in Germania, este asteptata de public sa faca spectacol vineri, sambata si duminica, in centrul istoric al municipiului Sibiu, in cadrul Festivalului International de Teatru (FITS). Primele reprezentatii ale lui Dundu sunt programate vineri, de la orele 21,15 si…

- Ilie Poenaru are planuri mari in Liga 1, iar echipa ilfoveana e gata pentru startul noului sezon competițional. Primul joc-test pentru Clinceni este programat pe 21 iunie, cu Chindia Targoviște. Apoi ilfovenii vor pleca in cantonamentul din Bulgaria, de la Bansko, acolo unde mai au programate patru…

- Campioana CFR Cluj a rezolvat transferurile lui Mario Rondon (33 de ani) și Luis Aurelio (30) de la Gaz Metan Mediaș. Echipa lui Dan Petrescu ii ia gratis pe cei doi fotbaliști aflați la final de contract cu Gaz Metan. Mai ramane doar ca golgeterul lui Gaz Metan, varful Mario Rondon, și mijlocașul…

- ​Petra Kvitova s-a calificat vineri în semifinalele turneului Premier de la Stuttgart, rezultat în urma caruia va urca pe locul doi în clasamentul WTA, poziție pe care se afla în acest moment Simona Halep. Accidentata și obosita dupa confruntarea cu Franța din semifinalele…

- Naomi Osaka, locul întâi în ierarhia mondiala, s-a calificat joi în sferturile turneului Premier de la Stuttgart, dupa ce a trecut de incomoda Su-Wei Hsieh (24 WTA) în doua seturi, scor 6-4, 6-3. Partida nu a fost una ușoara pentru Osaka, cunoscut fiind jocul variat…

- Razvan Lucescu a caștigat primul titlu din cariera de antrenor. PAOK a trecut cu 5-0 de Levadiakos, iar fanii au organizat o petrece monstruoasa. Reporterul GSP Eduard Apostol se afla in Salonic, de unde trimite cele mai noi informații de la sarbatoarea formației lui Razvan Lucescu. Dupa ore bune de…