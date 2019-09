Proiectul chinez al "noilor drumuri ale matasii", cu dezvoltarea unei uriase retele de infrastructuri in mai multe tari, ar putea afecta obiectivele Acordului de la Paris privind schimbarile climatice, a avertizat luni un think tank chinez, Centrul Tsinghua pentru finante si dezvoltare, noteaza AFP. Beijingul a lansat in 2013 proiectul de infrastructuri "Noile drumuri ale matasii", pentru a lega Asia, Europa si Africa de China, cu porturi, linii feroviare, aeroporturi si parcuri industriale. Unele proiecte, in special hidrocentralelele si termocentralele pe carbune, sunt acuzate ca provoaca pagube…