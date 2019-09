Climă şi politică 1. Incalzirea globala este un fenomen real. Stim asta fara nicio urma de dubiu prin simpla masurare. Daca, de exemplu, luam ca standard temperatura medie globala din perioada 1951-1980, temperatura medie din perioada 2010-2018 este cu 0,73 grade Celsius mai mare. Indiferent de standardul fixat (de perioada de referinta in raport cu care facem comparatia), rezultatul este acelasi: temperatura la nivel global a crescut si continua sa creasca. Asta e ceea ce ne spun datele. C&acir (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

