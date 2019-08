Presedintele francez Emmanuel Macron considera ca omologul sau brazilian Jair Bolsonaro a "mintit" in ce priveste angajamentele asumate in favoarea mediului, si a anuntat vineri ca, in aceste conditii, Parisul se opune tratatului de liber schimb UE-Mercosur, a indicat Palatul Elysee, transmite agentia Belga, preluata de cotidianul La Libre Belgique in editia online. "Tinand cont de atitudinea Braziliei din ultimele saptamani, presedintele Republicii nu poate decat sa constate ca presedintele Bolsonaro l-a mintit la summitul (G20) de la Osaka'', afirma Palatul Elysee, apreciind ca "presedintele…