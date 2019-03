Principalele cinci grupuri din lume din industria petrolului si a gazelor naturale cotate la bursa au cheltuit 1 miliard de dolari pentru activitati de lobby si PR "contrare" concluziilor formulate in Acordul pentru clima de la Paris (COP21), semnat in decembrie 2015, a anuntat vineri un ONG britanic, citat de AFP.



ExxonMobil, Shell, Chevron, BP si Total, in pofida sprijinului afisat fata de limitarea modificarilor climatice, au cheltuit fiecare circa 200 de milioane de dolari pe an facand lobby pentru "a-si extinde operatiunile in domeniul energiilor fosile", afirma reprezentantii…