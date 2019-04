Londra, 25 apr /Agerpres/ - Militantii din organizatia Extinction Rebellion au blocat joi intrarea in sediul Bursei din Londra, in cea de-a 11-a si totodata ultima zi de actiuni organizate in capitala britanica, prin care au cerut decretarea unei "stari de urgenta ecologica", informeaza AFP. Tinandu-se de maini si avand bratele lipite cu ajutorul unei substante cu proprietati adezive, sapte membri ai acestei organizatii, care militeaza pentru nesupunere civila non-violenta contra lipsei de actiuni in domeniul climei, au format un lant uman in fata intrarii in cladirea Bursei din Londra, aflata…