Cliff Barnes din serialul Dallas a murit. Celebrul actor avea 83 de ani A murit celebrul actor care l-a interpretat pe Cliff Barnes, cumnatul lui JR din serialul Dallas. Ken Kercheval a murit la varsta de 83 de ani dupa ce in trecut s-a luptat cu cancerul. Actorul a murit duminica, dar familia a anunțat decesul abia joi. Ken Kercheval, nascut pe 15 iulie 1935, a devenit foarte cunoscut pentru rolul Cliff Barnes in filmul serial Dallas, rol pe care l-a interpretat in perioada 1978-1991. Kercheval si Larry Hagman, care a interpretat rolul J.R. Ewing, au fost singurii actori care au jucat in toate cele 14 sezoane ale serialului difuzat intre anii 1978 si 1991. Ken Kercheval… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

