- Un restaurant din Barcelona este primul din Spania in care clientii vor putea sa isi achite comenzile folosind o aplicatie bazata pe recunoasterea faciala, fara sa mai aiba nevoie de carti de credit sau de telefoane mobile, metoda fiind considerata revolutionara in domeniul platilor biometrice, relateaza…

- O cunoscuta plaja din Barcelona a fost evacuata duminica, dupa ce un politist aflat in afara orelor de serviciu a descoperit in mare un dispozitiv exploziv despre care se crede ca ar fi o bomba ce dateaza din timpul Razboiului Civil din Spania, au anuntat autoritatile locale,

- Cehii combat risipa alimentara cu taxe. Exemplul a fost dat de un restaurant ce-i taxeaza pe clientii care nu mananca tot ce au comandat.E vorba de un local cu autoservire, in care oamenii iși pot pune cat vor in farfurie.

- Unul dintre cele mai vizitate orase din lume, Barcelona, vrea sa interzica fumatul pe terasele barurilor si restaurantelor. Este vorba de o propunere legislativa care vine sa completeze legea din 2011, prin care in Spania a fost interzis fumatul in spatiile publice, cu exceptia teraselor. Autoritatile…

- o tanara in varsta de 19 ani din Spania a murit dupa ce a luat o pastila de ecstasy care conținea otrava de șobolani. Drama s-a petrecut dupa ce adolescenta a mers sa se distreze la un festival de muzica electronica. Milagros Alanis Moyano, o tanara din Mar de Plata, a ajuns in stare grava la spital…

- Oana Carmaciu, una dintre tinerele speranțe care au avut norocul sa fie cooptate in noul serial de la Antena 1, "Sacrificiul", alaturi de actori consacrați, ca Maia Morgenstern, Adriana Trandafir, Marian Ralea, Virginia Rogin sau Ana Ciontea, a profitat de pauza scurta dintre filmari ca sa fuga intr-o…

- Gica Hagi a adus in discutie si cazul Ajax Amsterdam. Campioana a Olandei si semifinalista in editia trecuta a Champions League, noua formatie a romanului Razvan Marin este obligata sa joace doua tururi preliminare pentru a se califica in grupe. De altfel, "Regele" spune ca acesta este si motivul…

- O echipa internationala de cercetatori a scanat creierul a doua grupuri „radicalizate” de musulmani suniti barbati, rezidenti in capitala Spaniei: unul de origine marocana, celalalt de origine pakistaneza. Acesti imigranti se gasesc in numar mare in Barcelona, care a fost si un punct fierbinte de recrutare…