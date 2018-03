Stiri pe aceeasi tema

- Drogurile si armele sunt vandute in Moldova, mai nou, si prin intermediul serviciilor de messenger. In ultimile zile, sute mesaje cu astfel de oferte au fost expediate pe Viber de la un numar strain.

- Cresterea debitului raului Aries, datorata precipitatiilor din ultimele zile si topirii bruște zapezii de pe munte a dus la aparitia unor imagini apocaliptice, cu mari cantitati de deseuri din plastic ce sunt transportate in aval. Situatia se repeta in fiecare primavara. Cresterea debitelor raului…

- Tensiunile dintre Rusia și Statele Unite nu inceteaza sa creasca in ultimele saptamani, dupa ce comunitatea internaționala a fost scindata de otravirea agentului dublu Serghei Skripal, in Marea Britanie. Cateva state raman imparțiale, dar exista deja un front care acuza statul condus de președintele…

- In data de 31 martie partenerii proiectului RetaiLink premiaza participanții la concursul „Treasure Hunt IN CENTRUL ISTORIC” printr-un targ de promovare al comercianților din centrul istoric, eveniment care va fi animat de formația „THE BOULEVARD”.

- Angajatorul care primeste la munca persoane fara incheierea unui contract individual de munca va fi sanctionat cu amenda de 20.000 lei pentru fiecare persoana astfel identificata, fara a depasi valoarea cumulata de 200.000 lei, au decis, miercuri, deputatii. Camera Deputatilor a adoptat…

- Apicultorii romani se plang ca intampina probleme cu vanzarea mierii din cauza importurilor provenite din afara spatiului comunitar la preturi reduse, in timp ce vremea ploioasa prognozata pentru aceasta primavara ar putea afecta productia de miere din acest an, mai ales la rapita si salcam.…

- Exterminatorii de termite care lucreaza la renovarea unei case din capitala Japoniei au descoperit trupurile mai multor bebelusi conservate in sticle, unele avand cordoanele ombilicale atasate, transmite agentia de stiri Kyodo, citata de Reuters.

- Afacerile din industria modei cresc de la an la an, pe fondul apetitului romanilor pentru cumparaturi. Comertul de profil din tara noastra este controlat, in proportie de 83%, de investitorii straini, in timp ce in sectorul de productie, business-ul apartine, in majoritate (62%) firmelor locale, arata…

- "Sunt 493 de familii sau persoane singure afectate de incendii, fenomene hidrometeorologice periculoase, alunecari de teren, accidente, probleme grave de sanatate sau cauze ce pot conduce la riscul de excluziune sociala", a declarat Nelu Barbu, la Palatul Victoria. El a precizat ca beneficiarii…

- Primaria Municipiului Constanta a transmis catre Monitorul Oficial Programul anual al finantarilor nerambursabile din bugetul propriu pentru activitati nonprofit de interes general pentru anul 2018, in conditiile prevazute de Legea nr. 350 2005. Programul are valoarea totala de 9.970.000 de lei. Sumele…

- Nominalizatii la premiile Oscar din acest an vor primi pungi cu cadouri in care se vor afla cutii cu bijuterii comestibile, vouchere pentru vacante de 12 zile in Tanzania si voiaje in Hawaii, dar si produse de infrumusetare si alimente pentru

- Cea mai mare reducere se regaseste la modelul Duster 1.5 dCI de 110 CP care primeste o reducere de 2.000 lire sterline care reprezinta suma de 2200 euro. In total noua masina costa in Marea Britanie incepand cu 13.000 euro cu toate taxele incluse. …

- Martie le va aduce anumitor zodii mai mulți bani in cont, dar in timp ce unii vor fi nevoiți sa munceasca puțin mai mult pentru a-i obține, alții vor avea norocul de partea lor și pot obține sume mari de bani de pe urma jocurilor de noroc. Iata cine are sanse serioase sa castige la LOTO:

- Guvernul va modifica programul „Euro 200”, prin care acorda elevilor si studentilor un ajutor financiar pentru a-si cumpara un calculator. Schimbarile vizeaza numarul de beneficiari, care va creste, dar si pragul de venit, care va fi majorat, scrie profit.ro.

- Tiona Rodriguez, in varsta de 21 de ani, a plecat la cumparaturi, chiar daca avea in geanta de mana cadavrul bebelusului sau. Tanara din New York a fost extrem de interesata sa isi gaseasca lenjerie, cu toate ca in urma cu putin timp isi omorase bebelusul.

- Ofiterii armatei Rusiei, care detin informatii secrete, au inceput sa primeasca telefoane special fabricate pentru ei.Ministerul rus al Apararii sustine ca dispozitivele sunt fabricate de o companie autohtona, nu pot fi interceptate si costa aproximativ doua mii de dolari bucata.

- Protest spontan la Salina Slanic Salina Slanic Prahova. Foto: captura youtube.com Protest spontan la Salina Slanic- 80 de mineri refuza sa iasa din subteran, nemultumiti de salariile pe care le primesc si de lipsa investitiilor care sa duca la îmbunatatirea conditiilor de munca . Alti…

- Horoscopul zilei de 17 Februarie aduce o multime de vesti pentru toti nativii. Unii vor castiga sume importane, alti au noroc in dragoste, iar cei mai ghinionisti nativi au parte de o zi agitata si cu probleme. Descopera ce iti rezerva astrele, in horoscopul realizat de Remus Ionescu.

- O noua ediție a Salonulului Industriei Usoare și-a deschis deschide porțile, astazi la Timișoara! Incepand de astazi si pana in 18 februarie, Centrul Regional de Afaceri al CCIAT gazduiește ediția de primavara a Salonului Industriei Ușoare, eveniment devenit tradițional in randul expozițiilor de profil…

- APIA Prahova va face cunoscut ca, in perioada 01 martie — 31 august 2018 inclusiv, se pot viza carnetele rentierilor agricoli pentru acordarea rentei viagere agricole aferente anului 2017, conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, padurilor și dezvoltarii rurale și al ministrului finanțelor…

- Facem o precizare din start. Aceste cifre nu sunt deloc transparente. Pe site-ul Parlamentului sunt prezentate niste sume generale, greu de calculat. Asadar, am incercat sa facem propriile calcule, deci unele vor fi aproximative. Totusi, avem imaginea de ansamblu. In legea salarizarii, alesii au coeficient…

- Oficialii Registrului Auto Roman au precizat ca RAR si DRPCIV nu introduc o prevedere legala, prin care posesorii de autovehicule care au ITP suspendat sau expirat, respectiv inmatricularea suspendata, sa fie pasibili de inchisoare prin intocmiea unui dosar penal.

- Localitatile din județul Alba primesc in 2018 cu 14,9 milioane de lei mai puțin de la Guvern, fata de anul trecut • Sebeșul, Ciugudul, Galda de Jos și Santimbrul nu primesc nici un leu! Bugetul unui municipiu, oraș sau comuna are mai multe componente, intre care cele mai importante sunt alocarile de…

- Apa minerala, compoturile și sucurile se vand in sticle sau borcane. Iar Ministerul Mediului vrea sa platim cu doi lei mai mult pentru fiecare astfel de produs. Argumentul pentru taxarea recipientelor e acela de ...

- Proiect inedit in cea mai mare inchisoare din Serbia. Pentru a-i ajuta pe detinuti sa socializeze si sa se reintegreze mai usor odata ce vor fi eliberati, gardienii au amenajat un... adapost pentru cainii vagabonzi. Cei care se ocupa de animale sunt detinutii.

- BERBEC: Nativii nascuți sub acest semn zodiacal au anumite nemulțumiri care pot genera discuții aprinse și obositoare. Acestea pot fi puțin exagerate și pot conduce la conflicte de amploare. TAUR: Nativii nascuți sub acest semn zodiacal au un chef nebun de distracție azi. Ar…

- A fost publicata lista Federațiilor care au primit finanțare de la MTS in 2018. Gimnastica, tenisul, tenis de masa, natație sau polo nu primesc bani de la bugetul de stat. Ministerul Tineretului și Sportului a publicat, miercuri, raportul privind indeplinirea conditiilor de finantare: ”In conformitate…

- Demnitarii aflati in competenta Serviciului de Protectie si Paza (SPP), prin hotarare a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT), nu pot face obiectul protectiei altor institutii, au declarat, marti, pentru AGERPRES, surse oficiale.Potrivit surselor citate, atributiile SPP in domeniul…

- Banca Transilvania a lansat BT Pay, aplicație de tip wallet pentru cumparaturi si transfer de bani cu telefonul. Acesta devine portofel digital, schimbând experiența la cumparaturi pentru clienții BT care au card de debit sau de credit Visa sau Mastercard, dar…

- Politistii din tara sunt la un pas de noi proteste, dupa ce nu li se mai acorda un spor pe care il primeau cand erau chemati de acasa la serviciu. Este vorba despre un stimulent de pana la 700 de lei pe luna, pentru interventii de la domiciliu. „De la 1 ianuarie oamenii nu mai […]

- Cea mai mare nenorocire pe care a trait-o omenirea in secolul trecut a fost al doilea razboi mondial. Peste 6 milioane de oameni, majoritatea evrei, au fost uciși in lagarele de exterminare. Calvarul unora dintre supraviețuitorii Holocaustului nu se termina insa odata cu razboiul. Au venit comuniștii.…

- Zicala „fug de munca mai ceva ca dracul de tamaie!” li se potrivește manușa asistaților sociali din Barlad, beneficiari ai Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat. Le place nevoie mare sa primeasca in fiecare luna bani de la stat fara sa faca nimic, apa ca nici prin cap nu le trece sa-și…

- Directorul administrativ al Spitalul „Sfanta Maria” din Iasi a solicitat interventia Politiei dupa ce patru persoane ar fi aruncat cu sticle in casa sa si l-ar fi aprostrofat. Printre persoanele implicate in scandal se numara si fratele unui fost angajat de-al spitalului, cu care directorul se afla…

- Show ieftin al consilierilor lui Usatîi, care au declarat ieri greva foamei. Deși au promis ca nu vor pune mâna pe mâncare pâna vineri, noaptea, aceștia au primit pungi pline cu produse alimentare, aduse de activiștii Partidului Nostru. Acest lucru rezulta dintr-un video…

- Apple a terminat anul 2017 cu un scandal de proportii, utilizatorii fiind nemultumiti de faptul ca modelele mai vechi de iPhone sunt incetinite intentionat pentru a evita un comportament eronat in utilizare. In incercarea de a castiga putina incredere inapoi de la fani, compania a scazut considerabil…

- Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (AM POR) din Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a lansat saptamana aceasta trei apeluri de proiecte, in valoare totala de aproximativ 96,4 milioane euro, pentru creșterea eficienței…

- Toate administratiile locale isi bazeaza, intr-o proportie insemnata, bugetele pe veniturile din impozitul pe venit (in principal cel salarial), iar in functie de repartizarile de la bugetul de stat, primarii stiu cat intind plapuma in anul abia inceput. Banii vor fi insa tot mai putini. Consilierii…

- La fel ca si rivala Samsung, Huawei nu este o companie recunoscuta pentru rapiditatea cu care ofera actualizari software. Dar, cum se spune, mai bine mai tarziu decat niciodata. Huawei a publicat pe pagina oficiala de Facebook un mesaj in limba romana prin care ii invita pe utilizatorii de smartphone-uri…

- Trei asociații de proprietari din Craiova au ramas astazi fara caldura și apa calda. Este vorba de Asociația de proprietari 14 Romanescu, Asociația de proprietari 12 Valea Roșie și Asociația de proprietari 4 Mareșal Antonescu. Reprezentații operatorului local, SC Termo ...

- Un gigant tech coreean a anuntat realizarea unor noi roboti care ar urma sa inlocuiasca multi angajati din industria serviciilor la nivel mondial, scrie CNBC. Predictii potrivit carora progresele din domeniul inteligentei artificiale si automatizarii...

- Cu ocazia sarbatorilor, mai multi locuitori din Husi au semnalat situatia trista a unei femei de 60 de ani, care, in ciuda vremii de afara, umbla necajita, cu haine ude si flamanda, la o ora tarzie, prin oras. A

- Bianca Dragusanu a inceput noul an intr unl dintre cele mai scumpe orase ale lumii, mai exact in Dubai. Vedeta a facut, bineinteles, o sesiune de shopping in cele mai luxoase magayinele si a scos din buyunar o mica avere.

- Lasere, focuri de artificii si peste 700 de sticle cu sampanie, de Revelion Mii de persoane au participat la Revelionul 2018 în Piata Unirii din Cluj-Napoca, unde au asistat la concerte de muzica si la un spectacol de jocuri de lumini, lasere si focuri de artificii care a durat aproape…

- Incident șocant petrecut pe data de 27 decembrie în magazinul Selgros Cash & Carry din Craiova. Un barbat în vârsta de 52 de ani, din Gorj, și-a gasit sfârșitul dupa ce un container plin cu electrocasnice i-a cazut în cap de la cinci metri înalțime. Raul Ciobanu…

- Programul național de protecție sociala „Bursa profesionala”, care subvenționeaza costurile pentru elevii din invațamantul profesional, inclusiv cel dual pentru nivelul 3 de calificare profesionala, va fi aplicat in continuare de Guvern, conform unei Hotarari adoptate astazi. Bursa profesionala se acorda…

- Un barbat in varsta de 52 de ani din Motru a murit miercuri dupa amiaza dupa ce un container metalic dintr-un hypermarket din Craiova, manevrat necorespunzator de un angajat, a cazut peste el, informeaza Digi24.ro.Victima a fost transportata la spital, unde a murit dupa cateva ore.

- S-a nascut cu probleme grave si, desi medicii nu-i dadeau nicio sansa, baietelul s-a luptat sa traiasca. Acum are 5 ani si e in permanenta conectat la aparate si supravegheat de parinti.