Clienţii unei cafenele, serviţi de roboţi în loc de chelneri Localul are o echipa intreaga de roboti si isi propune familiarizarea publicului cu revolutia tehnologica din domeniul automatizarii si inteligentei artificiale. Robotii-chelneri urmeaza trasee bine stabilite pentru a servi mancare si bauturi clientilor, care sunt rugati sa nu stea in drumul masinariilor. Alti roboti se ocupa cu amuzamentul clientilor, asa cum este cazul lui Pepper, un robot ''receptioner'', care poate sustine o conversatie sau chiar dansa cu clientii. Dezvoltat de compania japoneza Softbank, Pepper a avut nevoie de modificari pentru a putea auzi ceea ce spun… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

