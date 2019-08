Clienţii Raiffeisen Bank pot plăti cu telefonul prin RaiPay Raiffeisen Bank lanseaza RaiPay, aplicatia Android prin care clientii sai pot plati contactless cu telefonul la comercianti, conform unui comunicat de presa al bancii. RaiPay permite adaugarea simpla, prin NFC, a cardurilor Raiffeisen Bank de debit sau de credit si realizarea platilor la POS, inclusiv a platilor in rate fara dobanda. "Telefonul mobil a devenit, pe rand, camera foto, computer, televizor, iar acum vedem cum preia si functia de card bancar. Tehnologia evolueaza, iar comportamentele clientilor se schimba, inclusiv atunci cand vine vorba de plati. De astazi, clientii Raiffeisen Bank… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

