Clienţii Fan Courier, în pericol! Compania avertizează: NU deschideți fișierele Clientii Fan Courier, in pericol! Compania avertizeaza: NU deschideți fișierele Fan Courier, lider al pietei de servicii postale din Romania, a cazut din nou victima, in acest an, unui atac de tip phishing. Compania si-a avertizat clientii asupra e-mail-urilor periculoase. Fan Courier, lider al pietei de servicii postale din Romania, a publicat o alerta pe site-ul sau privind un nou atac de tip phishing care se foloseste de numele companiei. „A fost lansat un nou atac de tip phishing in care este folosit numele companiei noastre pentru distribuirea unor fișiere infestate cu Trojan. Va rugam… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

