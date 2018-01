Clever Taxi: Primaria sa ia cea mai buna decizie in interesul cetatenilor

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Romaniei este obligat de Uniunea Europeana ca pana in luna aprilie a acestui an sa elimine toate subventiile pentru energia termica, cu exceptia unor categorii vulnerabile. Avand in vedere ca cei mai multi romani care beneficiaza de subventie la caldura sunt din Bucuresti, primarul…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, miercuri, ca in perioada imediat urmatoare va implementa noi masuri pentru fluidizarea traficului din București. Astfel, municipalitatea va delimita de traficul auto liniile de tramvaie 16, 1 si 32, pe modelul liniilor 21 si 41, prin montarea unui gard…

- Presedintele Ordinului Arhitectilor din Romania - filiala Bucuresti, Serban Sturdza, sustine ca proiectul de construire a unui patinoar in Parcul Romniceanu a fost aprobat de Consiliul Local al Sectorului 5 si a fost publicat si in SEAP (Sistemul Electronic de Achizitii Publice).

- Trei spitale din Capitala, respectiv Spitalul de Copii Gomoiu, Spitalul Filantropia si Spitalul Cantacuzino vor beneficia de bani europeni. Anuntul a fost facut de primarul general Gabriela Firea.

- Presedintele Ordinului Arhitectilor din Romania, filiala Bucuresti (OARB), Serban Sturdza, sustine, intr-o scrisoare deschisa adresata primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, ca in Parcul Romiceanu, aflat intr-o zona protejata, s-a amenajat, fara aprobarile necesare si legale, un patinoar si…

- Presedintele filialei Bucuresti a Ordinului Arhitectilor din Romania, Serban Sturdza, reclama, pe pagina sa de Facebook, intr-o scrisoare deschisa adresata primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, construirea ilegala a unui patinoar in Parcul Romniceanu din Bucuresti. Sturdza a publicat si copia…

- Primarul general Gabriela Firea a declarat, miercuri, ca va fi implementat un program care prevede 58 de trasee între Bucuresti si localitatile din Ilfov, potrivit unui comunicat al municipalitatii.

- Se anunta reguli noi pentru taximetristi. Primarul Capitalei a anuntat in urma cu scurta vreme, in cadrul sedintei Consiliului General, ca taximetristii din Bucuresti vor trebuie sa aiba POS-uri (dispozitiv care sa permita plata cu cardul), dar si aplicatii – utilitate prin care taximetrele pot fi chemate…

- Toti cei care practica taximetria trebuie sa fie inauntrul legii, a tunat primarul. Drept compensatie catre pasageri, Gabriela Firea a spus ca firmele de taximetrie trebuie sa adopte un cod de conduita, adica sa fie curat in masina, soferii sa se poarte cuviincios cu pasagerii etc. …

- Cele mai mari cheltuieli din totalul celor 3,59 miliarde de lei, care apar in executia bugetara, sunt, asa cum era previzibil, subventiile. Cele mai mari sunt cele acordate pentru transportul in comun (464 milioane de lei) si cele pentru apa calda si caldura (300 de milioane de lei), dat fiind ca,…

- Miercuri, de Sfantul Nicolae, cei 149 de elevi si prescolari din comuna Ghioroiu au primit cadouri din partea deputatului Dumitru Lovin. Acestea au fost oferite de colegii sai, primarul ALDE Iosiv Predescu si vicepresedintele CJV Adrian Busu, parlamentarul fiind la Bucuresti in timpul saptamanii. Zilele…

- Cristian Busoi, presedintele PNL Bucuresti, reactioneaza la anuntul primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, cu privire la intentarea unui proces pentru acuzatiile referitoare la interzicerea sistemelor alternative de transport in regim taxi.Vezi si: Gabriela Firea il da in judecata…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, vrea sa il dea in judecata pe presedintele PNL Bucuresti, Cristian Busoi, pentru afirmatiile acestuia conform carora interzicerea sistemelor alternative de transport in regim taxi in Bucuresti ar fi doar un „lobby puternic” al primarului general, precum si obtinerea…

- Președintele PNL București, Cristian Bușoi, a acuzat-o pe Gabriela Firea ca susține interesele unui grup de apropiați in disputa cu Uber și Taxify. Liderul liberal spune ca Primarul General incerca sa distruga serviciile de car sharing. Președintele PNL București, Cristian Bușoi, aduce acuzații dure…

- Președintele PNL București, Cristian Bușoi, susține ca nu exista niciun motiv real pentru interzicerea Uber și Taxify in Capitala, iar, in opinia sa, aceasta masura ''ascunde interese mari ale unui grup de apropiați ai primarului general, Gabriela Firea''. "Nu exista niciun motiv real…

- Incoltiti din toate partile, liderii social democratilor cauta solutii pentru iesirea din incercuire. Ideea cea mai curajoasa este organizarea unor contra-manifestatii in Bucuresti si resedintele de judet. Prin aceste mitinguri vor sa arate ca PSD se bucura de sustinerea majoritatii populatiei. A intrat…

- USR Bucuresti va solicita convocarea unei sedinte extraordinare a CGMB, cu doua puncte pe ordinea de zi- analizarea modului in care s-a decis organizarea unui festival in Piata Victoriei si adoptarea unui proiect de hotarare prin care acest spatiu sa fie rezervat manifestarilor civice, sindicale etc…

- Stenogramele unei ședințe pe care mai-marii PSD au avut-o la București in ultima zi din noiembrie, adica in ajun de Ziua Naționala, arata ca primarul Gabriela Firea e in total dezacord cu premierul Mihai Tudose, pe care il sus...

- Edilul face afirmații grave in comunicatul transmis. „Este inceputul anarhiei”, „trag un semnal public de alarma”, „Constituția este incalcata fara ca instituțiile centrale ale statului sa reacționeze”, „se pot intampla evenimente similare la Administrația Prezidențiala”, spune Gabriela Firea.

- De 1 Decembrie, la Alba Iulia, sunteti invitati sa sarbatoriti Ziua Nationala, intr-un stil autentic romanesc. Primaria a pregatit, pe langa momentele solemne, concert cu Iris, Compact si Holograf, concert extraordinar cu Orchestra „Philarmonia” București, spectacol folcloric cu cei mai indragiti artisti,…

- Reprezentantii Uniunii Salvati România (USR) Bucuresti îi solicita primarului Capitalei, Gabriela Firea, sa renunte la organizarea Târgului de Craciun din Piata Victoriei, eveniment care ar bloca protestele din fata Guvernului pe tot parcursul

- USR București solicita suspendarea "imediata" și anularea a doua din procedurile de achiziție publica ce se deruleaza in prezent la nivelul Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic (AMPT), in opinia partidului, "singura" miza a acestora fiind aceea "sa o ajute…

- "Traim intr-un oraș aglomerat, cu foarte multe mașini. De la inceputul anului și pana in prezent, avem peste 100.000 de mașini second hand inmatriculate in Capitala. Rablele Europei au ajuns la noi, la București. Suntem intr-o colaborare continua și intr-un dialog cu doamna viceprim-ministru, cu…

- ”Actiunea politica a USR la Bucuresti nu are nimic de-a face cu ideea colaborarii in Opozitie pe care USR o pretinde public. Atacurile la PNL si sabotarea permanenta a propunerilor de colaborare pe care le adreseaza PNL au devenit o regula a politicii USR, la fel ca si sustinerea pe care USR o acorda…

- Capitala va avea, anul acesta, masini pentru topit zapada si mai multe freze pentru indepartarea zapezii si a ghetii de pe trotuare, a anuntat primarul Capitalei, Gabriela Firea, la inceputul sedintei de Consiliul General. Firea a amintit că au fost plătite în avans gazele necesare încălzirii…

- Va rog sa ne spuneți daca primaria sau consiliul local al unei comune au dreptul sa mareasca taxa pentru divorț, stabilita prin Codul Fiscal actual. (Claudia Cojocaru, București) RASPUNS: Potrivit Art 486, din Codul fiscal, “Taxa pentru indeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativa este in…

- Intrebat daca s-a intalnit miercuri cu Rex Tillerson, Mihai Tudose a raspuns negativ. In ce priveste intalnirea lui Tillerson cu Melescanu, Tudose a spus ca a fost o intrevedere intre persoane cu functii similare. ”A fost trimisul Guvernului sa-l intampine ca omolog”, a explicat Mihai Tudose.…

- Medic specialist in medicina sportiva, Tavi s-a aflat alaturi de rugbyul romanesc din 2005, participand in calitate de medic al loturilor nationale la trei Campionate Europene, patru Mondiale de juniori si o Cupa Mondiala de seniori, cea din Anglia, din 2015. Acesta si-a inceput activitatea la Federatia…

- Gabriela Szabo are toate sansele sa ramana director general la CSM Bucuresti, dupa ce postul a fost scos la concurs de Primaria Generala a Capitalei. Campioana olimpica de la Sydney 2000 si-a depus dosarul pentru acest concurs, la fel ca si Constantin Caliman, fostul director general in perioada…

- Istoria Black Friday | Cum a aparut si ce semnificatie are ziua cunoscuta acum pentru marile reduceri din magazine OBS-DESK 12 noiembrie 2017 Economie Black Friday isi are originile in Statele Unite si are loc a doua zi dupa Ziua Recunostintei. Inca din 1952, aceasta zi de black friday a fost privita…

- Senatorul PNL Florin Citu a precizat, duminica, intr-o conferinta, ca liderul PSD Liviu Dragnea are un plan de razbunare impotriva celor care au protestat fata de masurile PSD in zona economica si justitie, el aratand, totodata, ca in 2018 nu vor exista investitii si vor creste taxele locale.…

- Conform primariei București, au fost depuse patru oferte din partea: Karsan Otomotiv Sanayi Ve Ticaret AS; MAN Truck&Bus AG; Mercedes Benz Romania SRL; Otokar Europe. In conformitate cu Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale, entitatea contractanta stabileste oferta castigatoare…

- Fara indoiala, exista nu doar umbre, parti intunecoase, ci si parti mai luminoase ale revolutiei fiscale, cum ii place PSD-ului sa numeasca modificarile de substanta aduse codului fiscal. Cum nu le prezinta decat reprezentantii guvernului, si nici aceia cu foarte mare convigere, aceste lumini nu se…

- De aproape 28 de ani, un monument așteapta sa fie ridicat in cinstea tinerilor care au fost uciși langa Sala Dales, pe 21 decembrie 1989. Parinții eroilor au depus mai multe proiecte la Primaria...

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, in legatura cu protestul de duminica seara din Bucuresti, ca este „pacat“ ca o actiune care a pornit ca fiind una civica „sa fie pur si simplu confiscata de opozitia politica“.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, in legatura cu protestul de duminica seara din București, ca este "pacat" ca o acțiune care a pornit ca fiind una civica "sa fie pur și simplu confiscata de opoziția politica". "Trebuie respectat rezultatul…

- Protestele fața de legile justiției care au avut loc duminica seara in București au fost confiscate de opoziția politica, a declarat in aceasta dimineața primarul genaral al Capitalei, Gabriela Firea.

- Plaja Ghioroc a inregistrat, in sezonul estival 2017, cea mai spectaculoasa crestere a numarului de vizitatori. In urma amenajarilor facute si a promovarii prin intermediul unor evenimente, au fost atrasi turisti si din alte judete. Mai precis, 25 la suta dintre vizitatori au fost din alte…

- Primarul general Gabriela Firea aloca mai mulți bani pentru cultura, recreere și religie decat da pentru infrastructura și sanatate, domenii care au nevoie de investiții masive. In aprilie, cand s-a votat bugetul Capitalei, pentru cultura, recreere și religie s-a alocat un buget inițial de peste 877…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a inaugurat, vineri, un traseu special al RATB pentru toate muzeele din Bucuresti. Costul proiectului este de 30.000 de euro pe luna, insa edilul considera ca este o suma mica in comparatie cu efectele pe care le va avea. Traseul cuprinde toate cele 30 de muzee…

- Ajutorul se acorda pentru familia monoparentala al carei venit net mediu lunar pe membru de familie se situeaza pana la 200 lei inclusiv, dupa cum urmeaza: 300 lei pentru familia cu un copil, 600 lei pentru familia cu 2 copii, 900 lei pentru familia cu 3 copii si 1200 lei pentru familia cu 4 sau…

- Proaspat ales in funcție de președinte al PNL București, Cristian Busoi, i-a adresat primerului genral al Capitalei, Gabriela Firea o scrisoare deschisa prin care ii atrage atenția ca reducerea bugetului pentru infrastructura in urma rectificarii bugetare, in conditiile traficului din Bucuresti este…

- Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) va trimite permisele de conducere emise de serviciile din Bucuresti si judetul Ilfov la locuintele cetatenilor, prin Posta Romana, incepand cu 1 noiembrie, a anuntat vineri Ministerul Afacerilor Interne.

- De cand au ramas fara dispensar, din 2011, locuitorii din Padina Matei, comuna Girnic, se descurca cum pot. Fie se trateaza singuri, fie se deplaseaza la Moldova Noua. Situatia este pe cale a se schimba in bine, spune primarul comunei, Nicolae Tismanariu, care urmeaza sa semneze la Bucuresti,…