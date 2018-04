Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a inventat o baliza inteligenta, numita Clever Buoy. Aceasta foloseste inteligenta artificiala pentru a identifica vietati marine de mari dimensiuni. Baliza australianului Craig Anderson poate alerta oamenii de pe plaja atunci cand in apropiere se afla rechini. Senzorii si camerele dispozitivului…

- Autoritatile britanice au anuntat vineri ca zona din jurul Turnului Gherkin a fost izolata, dupa ce au fost anuntati ca a fost gasit un pachet suspect in centrul Londrei, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Sophia, un robot umanoid inzestrat cu inteligenta artificiala, a declarat, la o conferinta organizata de ONU, ca oamenii se tem de inteligenta artificiala deoarece citesc prea multe stiri false despre acest subiect. Potrivit ei, aceasta tehnologie va usura vietile oamenilor. „Folosirea AI in industrie…

- Calin Stefanescu, 39 de ani, un antreprenor de al carui nume se leaga crearea platformei de recrutare Tjobs, este unul dintre cei 7 romani din Targu Mures care au fondat Happy Recruiter, o platforma care foloseste inteligenta artificiala pentru recrutarea de personal de pe retelele de socializare. …

- Totul s-a petrecut la moscheea Al-Hidayah din Kelibang din Langkawi, ce s-a petrecut aici, mai precis comportamentul extrem de straniu al unei pisici care s-a ,,autoinvitat”la o inmormantare, a facut inconjurul lumii. Se pare ca filmarea ar fi fost realizata și postata pe internet chiar de nepotul celui…

- IMM-urile dar si persoanele fizice vor avea acces la informatii financiare personalizate cu ajutorul inteligentei artificiale printr-o aplicatie. Mai exact, viitoarea aplicatie de banking cognitiv va oferi IMM-urilor si clientilor bancii romanesti informatii financiare personalizate, in timp real.

- Banca Transilvania, a doua cea mai mare banca din Romania, colaboreaza cu Personetics, lider de piața in aplicații bancare cognitive, pentru a oferi o experiența digitala superioara clienților BT persoane fizice si IMM-uri, prin includerea inteligenței artificiale in serviciile sale.

- Oamenii de stiinta au demonstrat, in premiera, ca IQ-ul unei persoane poate fi estimat printr-o simpla studiere a ADN-ului dintr-o proba de saliva sau o picatura de sange. In urma celui mai amplu studiu desfasurat pana acum, care a analizat baza genetica a inteligentei, cercetatorii de la Universitatea…

- Nivelul de inteligenta ar putea fi masurat cu ajutorul unei probe de saliva sau al unei picaturi de sange dupa ce oamenii de stiinta au demonstrat, in premiera, ca IQ-ul unei persoane poate fi estimat printr-o simpla studiere a ADN-ului acesteia, informeaza recent The Telegraph.In urma celui mai amplu…

- In urma celui mai amplu studiu desfasurat pana acum, care a analizat baza genetica a inteligentei, cercetatorii de la Universitatea din Edinburgh si de la Universitatea Harvard au descoperit sute de gene noi care influenteaza capacitatea creierului. Studii anterioare au sugerat ca un procent…

- Alerta cu bomba in centrul orașului Drochia. Un barbat a sunat la poliție și a anunțat ca liceul Bogdan Petriceicu Hasdeu este minat. In scurt timp, la fața locului au intervenit fortele de ordine și salvatorii.

- Un instrument promitator pentru accelerarea cercetarii stiintifice, dezvoltarea inteligentei artificiale presupune si ''riscuri'', daca nu este utilizata asa cum trebuie, a estimat vineri Demis Hassabis, directorul companiei DeepMind, filiala a Google, creatoarea super-programului…

- Comsia Europeana isi va forma doua grupuri de experti, in inteligenta artificala, respectiv in responsabilitatea legata de noile tehnologii, specialistii interesati, inclusiv din Romania, fiind invitati sa-si depuna candidaturile online, a anuntat luni executivul Uniunii Europene.

- Acum este mai sigur ca oricand ca inteligența artificiala va schimba lumea. Anumite activitați vor fi robotizate și chiar vor disparea cateva joburi. In Romania, inteligența artificiala este tot mai prezenta datorita specialiștilor in IT. In curand va fi lansat primul funcționar virtual, numit Antonia.

- Tehnologiile Google din domeniul inteligentei artificiale au fost contractate de catre Departamentul de Aparare al Statelor Unite. Pentagonul va folosi AI-ul Google pentru a analiza imaginile transmise de drone. Inteligenta artificiala a gigantului american va marca anumite imagini, care vor fi ulterior…

- Schimbarea poate fi brusca si tu poti simti ca si cum ai o noua perspectiva de a vedea aceeasi situatie sau problema. Schimbarea poate fi bulversanta si poate vei dori ca totul sa revina la normal. Dar si asta este normal. Este noul normal. Imbratiseaza viata cu tot ce iti aduce ea. Horoscop…

- Aceeasi tehnologie care duce la crearea masinilor autonome si a computerelor care pot juca sah este utila si pentru explorarea complexitatilor lumii cuantice. Pentru prima data, fizicienii au putut demonstra ca inteligenta artificiala poate reconstrui un sistem cuantic bazat pe putine masuratori experimentale.…

- Oamenii legii au identificat persoana care a sunat la poliție, anunțand ca intr-un parc de troleibuze din capitala se afla o bomba. Este vorba de un barbat in varsta de 30 de ani din Chișinau.

- Politia americana a retinut un tanar banuit ca a trimis scrisori de amenintare, continand un praf alb care in final s-a dovedit inofensiv, la cinci personalitati, printre care Donald Trump Jr, relateaza AFP. Fiul cel mare al presedintelui SUA nu era prezent, la 12 februarie, atunci cand sotia sa,…

- Oamenii de știința au anunțat ca un asteroid de dimensiunile unui autobuz se indreapta spre Pamant. Cercetatorii de la NASA l-au descoperit in urma cu trei zile. Aceștia au declarat ca asteroidul va trece la o distanța relativ mica de planeta noastra.

- ASUS a dezvaluit noua serie ZenFone 5 in cadrul unui eveniment special gazduit la MWC 2018, din Barcelona. Linia include ZenFone 5Z si ZenFone 5, telefoane de 6,2 inci, cu camere duale, care dispun de ecrane din margine in margine cu un raport ecran/carcasa de 90%, intr-un corp compact, comparabil ca…

- Inteligența artificiala este folosita in boxele inteligente cu ajutorul carora poți face achiziții direct prin voce, in termostatele inteligente cu ajutorul carora porți sa-ți reglezi temperatura de acasa direct de pe smartphone cand ești la munca sau in mașinile care se

- Statele Unite si China s-au aflat mereu intr-o competitie din multe puncte de vedere, iar pe masura ce tehnologia avanseaza, ambele state investesc tot mai mult in acest domeniu, printre care si dezvoltarea inteligentei artificiale.

- Inteligența artificiala este folosita in boxele inteligente cu ajutorul carora poți face achiziții direct prin voce, in termostatele inteligente cu ajutorul carora porți sa-ți reglezi temperatura de acasa direct de pe smartphone cand ești la munca sau in mașinile care se conduc singure. Acum inteligența…

- Sony a anunțat crearea unei alianțe prin care dorește sa ofere servicii de transport similare Uber, iar sistemul in cauza va utiliza inteligența artificiala, scrie Reuters . In esența, Sony va construi o platforma bazata pe inteligența artificiala impreuna cu Daiwa Motor Transportation și alte cinci…

- LG Electronics (LG) va prezenta prima suita a tehnologiei AI pentru smartphone-uri, în cadrul Mobile World Congress din acest an, care se va desfașura în Barcelona, Spania. Noua tehnologie va fi integrata în versiunea 2018 a smartphone-ului LG V30, cel mai avansat vârf de…

- Numele lui este Noah și nu doreste sa iși arate fața. El spune ca a fost deja in anul 2030 și știe cu exactitate ce ne rezerva viitorul. Noah a fost supus unui test cu detectorul de minciuni, iar imaginile cu el au impanzit tot Internetul dupa ce au aparut pe Youtube. Noah sustine ca peste…

- O turma de mistreti a bagat spaima, luni seara (12 februarie), in locuitorii din Brasov. Inspaimantati, oamenii au sunat la numarul de urgenta 112, iar jandarmii au fost trimisi la fata locului.

- In vreme ce marea majoritate a turiștilor care merg la munte iarna cauta hoteluri sau cabane cu multa caldura, sunt cațiva iubitori ai muntelui care au ales sa-și petreaca vacanța in mijlocul naturii. Ei s-au cazat pe Valea Cerbului, la marginea padurii, intre zapezi. Fac focul cu lemne, iar noaptea…

- Orice situatie are o rezolvare, orice conflict are o solutie, mai ales daca alegi sa vezi lucrurile diferit si sa actionezi diferit. O perspectiva diferita iti poate muta destinul de la esec la succes, de la rau la bine. Russell Grant, astrolog celebru cu experienta de peste 50 ani, este primul…

- Roboții vor lua locurile de munca ale personalului necalificat din Romania atunci cand salariile vor ajunge la 1.000 de euro pe luna, a declarat, intr-un interviu pentru Libertatea, Iulian Stanciu, directorul general al eMag, cel mai mare retailer online din Romania, și proprietarul lanțului de magazine…

- Serviciul Flights de la Google a creat doua servicii foarte utile pentru utilizatori. Astfel, utilizatorii vor fi avertizati din timp despre intarzierile avioanelor si vor primi mai multe informatii despre zborurile ieftine. 0 0 0 0 0 0

- Google lanseaza o noua facilitate a serviciului Flights, care ar urma sa-si poata avertiza utilizatorii cu privire la intarzierile avioanelor. Folosind algoritmi de invatare mecanica si prin consultarea istoricului zborurilor, Google Flights va putea intui intarzierile avioanelor, chiar inaintea companiilor…

- Sistemele de inteligenta artificiala "au mai putina judecata decât sobolanii", a declarat marti, la Paris, seful departamentului de cercetare asupra inteligentei artificiale de la Facebook, francezul Yann LeCun, citat de AFP. "Masina nu are capacitatea de a învata…

- Inovatia este extrem de utila in salile de judecata, putand inlocui detectorul de minciuni traditional si alte metode de investigatie mai costisitoare. De asemenea, inteligenta artificiala poate fi mai exacta in verdict, ceea ce ar salva...

- Echipajul medical responsabil de dispeceratul de urgenta au o treaba dificila de facut- trebuie sa ii linisteasca pe apelanti in timp ce se ocupa de adresarea intrebarilor esentiale, care ar putea salva viata pacientului. Aceasta munca grea va primi ajutoare din partea inteligentei artificiale, scrie …

- Televiziunea publica japoneza NHK a publicat din greșeala o alerta privind lansarea unei rachete nord-coreene. Oamenii erau indemnați sa se adaposteasca, deoarece Phenianul a lansat o noua racheta. Eroarea a fost remediata dupa cateva minute, scrie realitatea.net.

- Peste comentariul duelului, a fost transmis un mesaj incredibil, potrivit The Sun: ”O racheta va lovi insula in urmatoarele minute. Nu este un exercițiu”. Mesajul a fost repetat apoi pe o banda roșie. Toți cei care au urmarit meciul au auzit acest mesaj. Rețelele de socializare au fost bombardate…

- Premierul Mihai Tudose a declarat miercuri seara ca va accepta demisia ministrului de Interne Carmen Dan, daca aceasta si-o va inainta. El a spus ca ministrul de Interne l-a mintit in privinta propunerii de inlocuire a sefului Politiei din functie. Prezenta astazi la Parchetul General, Carmen Dan…

- Dezvoltarea inteligenței artificiale a dominat știrile din tehnologie în 2017: de la algoritmii capabili sa joace Go fara intervenție umana, la Rusia și China declarând cercetarile în domeniu o prioritate, pâna la Elon Musk și Mark Zuckerberg discutând pericolele și…

- Dana Grecua anunțat in cadrul emisiunii lui Mihai Gadea ca a revenit la numele pe care il purta inaintea casatoriei. Vestea a venit ca un traznet pentru apropiații vedetei și pentru cei care o indragesc pentru ca nu se așteptau deloc la așa ceva, mai ales ca Dana pare sa fie mereu o persoana hotarata,…

- Dana Grecu, declarații dupa divorț. Realizatoarea tv a anunțat zilele trecute ca a revenit la numele de Dana Cherea, fara a da prea multe detalii despre motivele desparțirii de cel care i-a fost alaturi de 20 de ani. „Știți ca avem o relație de sinceritate. Așa sper ca o percepeți. Asta sunt și nu am…

- O pereche de sisteme de AI creata recent poate diagnostica bolile de inima si cancerul pulmonar mai precis decat doctorii umani. Acestea au asadar potentialul de a salva miliarde de dolari, alaturi de nenumarate vieti, daca sunt adoptate la...